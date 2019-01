Forza Horizon 4 Einsteigertipps – Einfach an Credits, Fähigkeitspunkte und Fahrzeuge kommen

Die Forza Horizon 4 Einsteigertipps sollen Antworten auf einige grundlegende Fragen liefern. Sie sollen neuen Spielern den Einstieg erleichtern und eine Hilfestellung bei der ersten Orientierung bieten. Das Spiel ist zwar schon einige Monate alt, aber entsprechende Fragen tauchen noch immer regelmäßig auf. Dieser Artikel bringt ein bisschen Licht ins Dunkel. Im Artikel findet ihr zudem eine Reihe von weiterführenden Links. Dort findet ihr weitere Tipps und Tricks zum Spiel.

Forza Hub für kostenlose Credits und mehr

Das Forza Hub steht euch sowohl auf der Xbox One als auch auf dem PC zur Verfügung. Es ist kostenlos und ihr solltet es mindestens einmal pro Woche besuchen. Als Dank gibt es im Spiel eine Belohnung in Form von Credits. Die Höhe der Belohnung hängt von eurem Rang im Hub ab. In jedem Spiel der Forza-Reihe könnt ihr Punkte sammeln. Da ihr für die Credits nicht viel tun müsst, lohnt es sich in jedem Fall.

Obendrein ist das Hub wie ein soziales Netzwerk. Ihr könnt darüber Bilder und Co. mit anderen Spielern teilen.

Unterschied zwischen Rundstrecke und Sprint?

Vor allem in Verbindung mit dem #Forzathon tauchen immer wieder die Begriffe Rundstrecke und Sprint auf. Wo aber liegt der Unterschied? Beim Sprintrennen sind Start und Ziel verschiedene Locations. Daher gibt es auch keine Runden.

Bei einem Rundstreckenrennen sind Start und Ziel identisch. Daher können auch mehrere Runden gefahren werden. Möchtet ihr ein besonders langes Rennen fahren, bietet sich also ein Rundstreckenrennen mit langer Strecke und hoher Rundenanzahl an.

Ihr könnt schon am Namen eines Rennens erkennen, um welche Art es sich handelt. Manchmal ist es für Aufgaben nötig, diese oder jene Art zu fahren.

Klasse statt Masse – Fähigkeitspunkte bewusst ausgeben

Fähigkeitspunkte werden in Forza Horizon 4 in die Auto-Meisterung investiert. Dafür sind teilweise enorme Mengen an Punkten nötig. Gerade zu Beginn solltet ihr daher nur einige Fahrzeuge gezielt mit Fähigkeitspunkten aufwerten. Besonders nützlich ist Schutzengel. Mit 25 Punkten ist die Fähigkeit aber auch besonders teuer. Mit Schutzengel reißt eine Fähigkeitskette erst beim zweiten Mal. Ihr werdet diese Fähigkeit also schnell zu schätzen wissen.

Daher empfiehlt es sich zunächst, einige Fahrzeuge zu probieren und für diverse Bereiche einen Favoriten zu finden. Ein Fahrzeug für Rennen auf der Straße, ein Fahrzeug für Offroad-Rennen, ein Fahrzeug für Drifts und ein Fahrzeug für andere PR-Stunts. Konzentriert euch zunächst darauf, in diese Fahrzeuge eure Fähigkeitspunkte zu investieren. In den folgenden Listen findet ihr einige Vorschläge. Letztlich ist dies aber auch eine Frage des Geschmacks. Die Listen spiegeln meinen wieder. Sie dienen als Orientierung für Spieler, die selbst keine Vorstellung von passenden Fahrzeugen haben. Natürlich könnt ihr auch jedes beliebige andere Fahrzeug nutzen.

Fahrzeuge für PR-Stunts:

Koenigsegg Agera RS

Lamborghini Aventador LP700-4 Forza Edition

Mosler MT900S

TVR Sagaris Forza Edition

Fahrzeuge für Straßenrennen:

Koenigsegg Agera RS

Koenigsegg One:1

Porsche 911 GT3 RS

McLaren Senna

Fahrzeuge für Offroad-Rennen:

Jeep Trailcat

Subaru Impreza WRX STI

Nissan Titan Warrior Concept

Fahrzeuge für Drifts:

die Fahrzeuge vom Formula Drift DLC

Subaru BRZ

Nissan Skyline

Nissan Silvia

BMW M6 Forza Edition

Nach Möglichkeit solltet ihr eure aufgewerteten Fahrzeuge auch fahren, da ihr dadurch schneller an mehr Fähigkeitspunkte kommt. Mit der Zeit habt ihr so eine ordentliche Auswahl an ausgebauten Fahrzeugen.

Fahrzeuge für PR-Stunts

Ein PR-Stunt macht euch Probleme? Die Bestenliste entpuppt sich hier oft als große Hilfe. Werft einen Blick auf die Bestenliste des betreffenden Stunts und seht euch an, welche Fahrzeuge auf den vorderen Plätzen auftauchen. Versucht eines dieser Fahrzeuge. In der Regel findet ihr auch reichlich passende Tunings für die Wagen, falls Tuning nicht euer Ding ist.

Die Bestenliste könnt ihr aufrufen, indem ihr den PR-Stunt auf der Karte auswählt und interagiert.

Welche Häuser zuerst kaufen?

In Forza Horizon 4 gibt es eine Reihe von Häusern, die ihr kaufen könnt. Die Lukrativität der Boni schwankt allerdings stark. Ein eigenes Schloss ist zwar reizvoll, aber auch extrem teuer. Investiert eure verdienten Credits am Anfang vor allem in die wirklich nützlichen Immobilien. Ich würde euch vor allem zum Kauf von Fairlawn Manor raten, welches die Schnellreise an jeden Ort freischaltet. Damit spart ihr wertvolle Zeit. Ohne dieses Haus könnt ihr nur eure bereits erworbenen Häuser als Schnellreiseziel verwenden. Außerdem empfiehlt sich Lake Lodge für doppelte #Forzathon-Punkte. VIPs bekommen dieses Haus sogar kostenlos. The Huntsman’s Lodge schaltet Fähigkeitslieder frei. Hier findet ihr einen Guide zu den Häusern. Dort seht ihr sämtliche Immobilien mit Preis, Fundort und Boni.

Den Fuhrpark erweitern

In Forza Horizon 4 gibt es über 500 Fahrzeuge. Natürlich könntet ihr einfach nur tief in die Credittasche greifen und euren Fuhrpark so erweitern. Gerade bei Gelegenheitsspielern und Anfängern sitzt die virtuelle Kohle aber oft nicht sehr locker. Keine Sorge, ihr kommt auch ganz ohne Ausgaben an Fahrzeuge. Dafür gibt es gleich mehrere Möglichkeiten. Zunächst einmal sind da die Scheunenfunde. Die Fahrzeuge daraus sind Klassiker – aber dadurch nicht automatisch schlecht. Es gibt einige echt tolle Fahrzeuge unter den Scheunenfunden. Hier findet ihr einen Guide zu den Scheunenfunden. Der #Forzathon-Shop ist ebenfalls eine gute Möglichkeit, um an neue Fahrzeuge zu kommen. Dort gibt es jede Woche eine Forza Edition und ein anderes Fahrzeug. Die Punkte sind relativ leicht zu verdienen und es erfordert auch nicht übermäßig viel Zeit. Es lohnt sich, einmal die Woche einen Blick in den Shop zu werfen. Hier findet ihr Details zum #Forzathon in Horizon 4.

Mit jedem neuen Weekly #Forzathon kommen auch Aktivitäten ins Spiel. Diese belohnen euch nicht selten mit Autos. Hierfür ist es in der Regel nötig, eine Meisterschaft zu gewinnen und die Drivatarschwierigkeit mindestens auf „Experte“ zu stellen. Dies mag schwer klingen, ist aber nicht unmöglich. Über den Weekly #Forzathon und die Aktivitäten berichte ich jede Woche in meiner #Forzathon-Guidereihe.

Durch Rennen verdient ihr zwar selten direkt Fahrzeuge, aber zumindest nehmt ihr indirekt welche mit. Rennen geben Erfahrungspunkte. Für jede neue Fahrerstufe belohnt euch das Spiel mit einem Wheelspin. Aus Wheelspins könnt ihr neue Autos bekommen. Darüber hinaus sind die Rennen Teil einer Rennserie wie Querfeldein. Auch hier steigt ihr durch eure Teilnahme an Rennen mit der Zeit in der Stufe auf. Gelegentlich erhaltet ihr für den Stufenaufstieg in der Rennserie ein Fahrzeug.

Nehmt ihr all diese Möglichkeiten zusammen, könnt ihr binnen kurzer Zeit Dutzende Fahrzeuge in eurem Fuhrpark sammeln, ohne auch nur einen Credit ausgegeben zu haben.

Was ist eine Forza Edition?

Ich habe bereits weiter oben die Forza Editions erwähnt. Es gibt im Spiel nur einige wenige Forza Editions. Die Forza Edition Fahrzeuge gibt es auch ohne diesen Zusatz im Spiel. Optisch unterscheiden sich Forza Edition und die normale Verson des Fahrzeuges voneinander. Manchmal nur in der Farbe, manchmal auch deutlich gravierender. Auch in Sachen Leistung gibt es Unterschiede. Eine Forza Edition ist mit einigen Upgrades versehen. Jede Forza Edition bietet zudem einen nützlichen Bonus. Einige erhöhen eure Crediteinnahmen, andere bieten einen Bonus auf Drifts. Es lohnt sich, die Boni gezielt zu nutzen. Hier findet ihr eine Übersicht mit allen Forza Editions im Spiel, welche Boni sie bieten und erfahrt, wie ihr diese bekommen könnt.

Bodykits und Co.

Vielleicht habt ihr schon einmal ein Fahrzeug gesehen, welches ihr optisch anders in Erinnerung habt. Ihr denkt an einen Streich eurer Erinnerung? Vielleicht gibt es für dieses Fahrzeug auch ein sogenanntes Bodykit oder besondere Tuningteile. An einigen Fahrzeugen könnt ihr zum Beispiel Polizeilichter anbringen. Bei anderen lässt sich der Motor wechseln. Viele Fahrzeuge mit Bodykits findet ihr in der Kategorie Upgrade-Helden. Bei einigen Fahrzeugen findet ihr optische Anpassungen wie Blaulichter unter Upgrades. So könnt ihr zum Beispiel dem 2016 Lamborghini Aventador LP 450-4 SV ein Blaulicht verpassen. Während ihr Lichter via Upgrades montieren könnt, findet ihr Bodykits in der Kachel Bodykit. Auch die findet ihr unter Upgrades.

Meine Forza Horizon 4 Einsteigertipps konnten hoffentlich einige eurer Fragen beantworten. Ihr habt weitere? Hinterlasst gerne einen Kommentar. Ihr habt Ideen für Ergänzungen? Auch die könnt ihr mir jederzeit in den Kommentaren hinterlassen.

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4