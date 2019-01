Ace Combat 7: Skies Unknown Trailer zeigt den Multiplayer

In Kürze hebt Ace Combat 7: Skies Unknown ab. Das Spiel erscheint am 18. Januar für PlayStation 4 und Xbox One. Eine PC-Version folgt am 01. Februar. Auf der PlayStation 4 erwartet euch zudem eine Reihe an PlayStation VR-Missionen.

Egal auf welcher Plattform ihr abhebt, Ace Combat 7: Skies Unknown lässt sich nicht nur allein spielen, sondern auch im Multiplayer. Dort warten die Modi „Jeder-gegen-Jeden Deathmatch“ und „Team Deathmatch“ auf mutige Piloten. Ihr könnt gegen bis zu sieben Spieler antreten.

Neugierig? Unten findet ihr einen Trailer, der den Multiplayermodus des Spiels zeigt.

Quelle: Bandai Namco Pressemitteilung

Bildquelle: Bandai Namco