Aus privaten Gründen und Zeitmangel musste ich vor längerer Zeit die Forza Motorsport 7 #Fortathon Guidereihe einstellen. Da vermehrt wieder Fragen dazu auftauchen und es offenbar zuletzt häufiger Probleme bei Übersetzungen gab, belebe ich die Reihe wieder. Da die Aufgaben teilweise über einen ganzen Monat verfügbar sind und teilweise nur für einige Tage, wird es jeden Monat einen #Forzathon Beitrag geben. In diesem werdet ihr alle Aufgaben eines Monats finden. Ich werde also im Laufe des Monats neues Aufgaben ergänzen. Da ich zuletzt kein Forza Motorsport 7 gespielt habe, muss ich mir selbst erst den Ablauf des #Forzathon dort ansehen und entscheide, ob dieses Format funktioniert oder eine Splittung sinnvoller ist. Gern könnt ihr mir auch Vorschläge in den Kommentaren hinterlassen. Die Forza-Guides leben nicht nur von mir, sondern auch von euren ergänzenden Kommentaren. Wenn ihr wisst, was dem aktuellen #Forzathon am ehesten gerecht wird, überdenke ich das monatliche Konzept sehr gerne.

In den Guides zum #Forzathon von Forza Motorsport 7 werdet ihr häufiger die Empfehlung finden, Rennen auf Zeit mit 30 Sekunden Dauer und ohne Drivatare zu fahren. Dies stellt die schnellste und einfachste Variante dar, die jeweilige Aufgabe zu lösen. Natürlich steht es euch frei, diese Variante zu ignorieren, die zugegeben nicht die stilvollste ist. Sie ist ideal, für Spieler mit wenig Zeit oder jene Spieler, die sich lieber anderen Dingen im Spiel widmen. Ihr entscheidet, wie ihr die Aufgaben abschließen möchtet. Meine Guides bieten lediglich eine von vielen Möglichkeiten an.

Genug Geplauder von mir. Lasst uns mit dem Forza Motorsport 7 #Forzathon Januar 2019 Guide starten und einige Belohnungen freischalten. Anschnallen und Gas geben!

Der Guide ist aktuell noch WIP – Work in progress! Der Rest folgt am Abend.

Maximale Beschleunigung

Herausforderung 1

Ihr sollt in einem R-Klasse Wagen ein Rennen abschließen und mindestens 199 mph fahren. 199 mph entsprechen 320,25 km/h. Geht dafür in Freies Spiel und erstellt euch ein Rennen. Zum Beispiel ein Rundstreckenrennen in der Umgebung „Daytona Intl Speedway“ mit der Streckenvariante „Tri-Oval-Strecke“. Es genügt, wenn ihr das Rennen auf eine Runde begrenzt. Filtert bei der Fahrzeugauswahl nach „R“ Klasse Fahrzeugen. Ich habe aus meinem Fuhrpark den 1998 Porsche 911 GT1 Straßenversion gewählt. Welches Auto ihr auch immer wählt – es sollte eher an der oberen als unteren Spitze von R einzuordnen sein. Der Porsche hat das Ziel gerade so erreicht und ist R900. Ich habe ihn nicht mit einem Tuning versehen.

Eure Belohnung: 30.000 Credits

Sportlich bleiben

Herausforderung 1

Ihr sollt ein Rennen in einem Audi-Serienfahrzeug abschließen. Ich habe mich für den 2003 Audi RS 6 entschieden und mir ein Rennen auf Zeit, ohne Drivatare und mit 30 Sekunden Dauer erstellt.

Herausforderung 2

Von Audi wechseln wir zu einem Serienfahrzeug der Marke Mercedes-Benz. Die Umgebung ist dieses Mal vorgegeben: „Sonoma Raceway“. Ihr könnt euch wieder ein 30sekündiges Rennen auf Zeit erstellen. Die Drivatare müsst ihr dafür auf 0 stellen, da ein Sieg zwingend erforderlich ist. Ich habe mich für den 2011 Mercedes-Benz SLS AMG entschieden. Achtet darauf, ein Fahrzeug von Mercedes-Benz zu nehmen. Es gibt auch Mercedes-AMG!

Eure Belohnung: Fahrerausrüstung „Melone“

Hansdampf

Herausforderung 1

Ihr müsst ein Rennen in einem Auto mit Frontantrieb gewinnen. Filtert nach Antrieb und wählt „FWD“ aus. Die Fahrzeugauswahl ist – vom Antrieb abgesehen – egal, wenn ihr wieder auf die bewährte Rennen auf Zeit mit 30 Sekunden Dauer Methode setzen möchtet. Daher habe ich zur Abwechslung einmal meinen 2013 Cadillac XTS Limousine ausgeführt.

Herausforderung 2

Wir wechseln von Front- zu Heckantrieb. Filtert daher dieses Mal nach „RWD“. Außerdem muss euer Fahrzeug A-Klasse sein. Ich bin bei Cadillac geblieben und habe den 2016 Cadillac ATS-V Forza Edition gewählt. Auch hier funktioniert ein Rennen auf Zeit mit 30 Sekunden Renndauer.

Herausforderung 3

Dieses Mal müsst ihr etwas mehr Zeit hinterm Steuer verbringen und ein Rennen der Kategorie Drift erstellen. Die Umgebung muss „Watkins Glen“ sein. Das Spiel verlangt in einer Runde 5.000 Driftpunkte. Ich habe die Streckenvariante „Gesamtstrecke“ genutzt. Die Fahrzeugwahl liegt ganz bei euch.

Ich habe den 1965 Hoonigan Ford Hoonicorn Mustang gewählt. Fahrt ihr mit Fahrhilfen wie Traktionskontrolle und Stabilitätskontrolle, solltet ihr diese für die Aufgabe ausschalten. Ihr macht euch damit das Leben deutlich schwerer. Idealerweise schaltet ihr auch per Hand. Als Renndauer solltet ihr 3 bis 4 Minuten wählen. Je nach Fahrzeug und euren Fähigkeiten.

Zuvor habe ich es mit dem 1972 Hoonigan Chevrolet Napalm Nova erfolglos versucht. Auch andere Spieler berichten über Probleme mit dieser Aufgabe. Ebenfalls als funktionierend bestätigt ist der Ram Runner.

Da 5.000 Punkte relativ wenig sind, könnt ihr es euch einfach machen. Bevor ihr in eine Kurve fahrt, zieht ihr die Handbremse und bringt euer Fahrzeug nur leicht in Querlage. Achtet darauf, die Kontrolle zu behalten und macht im Zweifelsfall immer nur kurze Drifts. Dreht ihr euch, kommt von der Strecke ab oder verursacht eine Kollision, sind die Punkte sonst weg.

Eure Belohnung: 2015 Audi RS 6 Avant

Januar-VIP

Herausforderung 1

Eure Aufgabe ist es, ein Rennen im 2013 Ram Ram Runner Forza Edition abzuschließen. Dies funktioniert über ein Rennen auf Zeit mit 30 Sekunden Dauer sehr schnell.

Herausforderung 2

Wechselt in den Rivalenmodus und geht dort in die Kategorie VIP. Die Aufgabenbeschreibung ist leider sehr irreführend. Ihr müsst für den Abschluss das erste Event wählen „Losgebolzt“. Wenn ihr leichtes Spiel haben möchtet, geht ihr in die Bestenliste und scrollt dort weit nach unten. Wählt dort einen GamerTag aus und wählt „Als Rivalen festlegen“. Nun müsst ihr nur noch das Rivalenevent beenden. Das Rennen wird im KTM X-Bow gefahren. Beendet, sobald ihr die Zeit geschlagen habt.

Herausforderung 3

Es geht zurück in den Modus Freies Spiel. In einem Serienfahrzeug der Marke Acura soll ein Rennen in der Umgebung „Prag“ abgechlossen werden. Eiligen steht hier wieder die Option Rennen auf Zeit mit 30 Sekunden Renndauer zur Verfügung. Ich bin im 2002 Acura RSX Type-S gefahren, den der Fachhändler aktuell im Angebot hat. Bei mir funktionierte die Aufgabe nicht in der Streckenvariante „Gesamtstrecke“. Weder als Rennen auf Zeit noch als Rundstreckenrennen. Die Streckenvariante „Kurz“ hat funktioniert.

Januar-Autopass

Bonusveranstaltungen für Autopass-Besitzer

Herausforderung 1

Schließt ein Rennen im 2018 Dodge Durango SRT ab. Auch hier könnt ihr euch wieder mit einem Rennen auf Zeit über 30 Sekunden leichten Fortschritt holen.

Monatliche Rennen im Januar

Herausforderung 1

Euer Ziel ist es, 10 Rennen abzuschließen. Diese Aufgabe erledigt sich nebenbei, da ihr für die anderen ohnehin eine Reihe von Rennen fahren müsst. Möchtet ihr die anderen Aufgaben nicht absolvieren und nur diese hier machen, könnt ihr die Sache beschleunigen, indem ihr 10 Rennen auf Zeit unter Freies Spiel abschließt und dabei die Renndauer auf 30 Sekunden begrenzt.

Eure Belohnung: 300.000 Credits

Monatlicher Mehrspieler im Januar

Herausforderung 1

Ziel ist es, 5 Mehrspieler-Rennen eurer Wahl abzuschließen. Weitere Vorgaben gibt es nicht. Ihr müsst also lediglich etwas Zeit einplanen und eine Xbox LIVE G0ldmitgliedschaft haben, wenn ihr auf der Xbox One spielt.

Eure Belohnung: 150.000 Credits

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Motorsport 7