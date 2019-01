Ace Combat 7: Skies Unknown Launch Trailer

Morgen erscheint das Spiel Ace Combat 7: Skies Unknown für PlayStation 4 und Xbox One. Am 01. Februar folgt die PC-Version. Vorher könnt ihr einen Blick in den Launch Trailer werfen, der schon jetzt zur Verfügung steht.

Tim durfte bereits mehrfach abheben und berichtet in zwei Vorschauberichten über seine Eindrücke. Darüber hinaus hatte er Gelegenheit, sich mit dem Produzenten des Spiels zu unterhalten: Kazutoki Kono.

Werdet ihr morgen abheben und eure Künste als Fliegerass auf die Probe stellen?

Quelle: Bandai Namco

Bildquelle: Bandai Namco