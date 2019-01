Forza Horizon 4: McLaren Spyder lässt sich mit offenem Verdeck fahren

Mit dem gestrigen Update für Forza Horizon 4 hat sich eine kleine Sensation ins Spiel eingeschlichen, die nun von Spielern entdeckt wurde. Erstmals dürfen wir von einem Fahrzeug das Verdeck öffnen und auch so fahren. Der 2014 McLaren 650S Spyder bietet dieses Feature nun an. Besitzt ihr das Fahrzeug (Kostenpunkt 420.000 Credits), könnt ihr via Forzavista mit dem Verdeck interagieren und dieses so öffnen lassen. Verlasst ihr anschließend das Festival und begebt euch mit dem McLaren auf die Straße, fahrt ihr dort mit geöffnetem Verdeck.

In Forza Horizon 4 gibt es einige Fahrzeuge mit Verdeck. Bisher konnten diese aber grundsätzlich nur mit geschlossenem oder geöffnetem Verdeck gefahren werden. Das Spiel lässt euch dabei keine Wahlmöglichkeit. Würdet ihr euch freuen, wenn künftig weitere Autos euch die Entscheidung überlassen, wie ihr sie fahren möchtet?

Quelle: Forza Horizon 4, Spielerhinweise

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4

Vielen Dank an Marcel und Minniva für den Hinweis zu diesem Feature.