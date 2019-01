Persona Q2: New Cinema Labyrinth bei Ratingboard gesichtet

Schafft es das Spiel Persona Q2: New Cinema Labyrinth bald auch in den Westen? Diese Vermutung liegt aktuell zumindest nah. Beim australischen Ratingboard wurde jüngst ein Eintrag für das Spiel entdeckt. Der Dungeon Crawler ist Ende November 2018 in Japan erschienen. Für andere Regionen wurde das Spiel bisher nicht angekündigt.

Persona Q2: New Cinema Labyrinth ist ein Nintendo 3DS-Spiel im Stil der Etrian Odyssey-Reihe. In Persona Q2 trefft ihr auf Charaktere aus Persona 3, Persona 4 und Persona 5. Die Phantom Thieves sind im Spiel in einem Kino gefangen, welches keinen Ausgang besitzt. Der Schlüssel wird von einem Mädchen gehalten. Eure Aufgabe ist es, aus dem Kino zu entkommen. Die Filme sind Dungeons, die sich thematisch voneinander unterschieden.

Quelle: Ratingboard Australien