Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 03 – Ein Libanese in Australien

Der neue #Forzathon in Horizon 3 läuft. Obwohl der Nachfolger nun schon einige Monate auf dem Markt ist, hält Playground Games an dem wöchentlichen Event fest. Diese Woche könnt ihr euch unter anderem einen Lykan Hypersport verdienen. Für den Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 03 – Ein Libanese in Australien habe ich Großbritannien eine Weile hinter mir gelassen.

Nur ein Kratzer

Es geht los mit 10 Lackschaden-Fähigkeiten. Für die werdet ihr mit dem Lykan Hypersport belohnt. Die Hürde ist also angenehm niedrig. Schnappt euch ein Fahrzeug eurer Wahl und ab damit zu einem geeigneten Spot. Ich empfehle die Autobahn. Streift andere Fahrzeuge leicht, ohne dabei eine Kollision zu verursachen. Dann erhaltet ihr Lackschaden. Ihr solltet dafür nicht zu schnell unterwegs sein, da ihr sonst schnell einen Unfall baut, statt nur zu streifen.

Habt ihr den Lykan schon, könnt ihr mit der dritten Aufgabe kombinieren.

Eure Belohnung: W Motors Lykan Hypersport

Rasante Mondphasen

Weiter geht es mit dem Abschluss von drei Straßenrennen. Die erkennt ihr an dem Symbol mit zwei Pfeilen. Habt ihr keine Straßenrennen freigeschaltet, müsst ihr zunächst einige Kopf-an-Kopf-Rennen freischalten, indem ihr hinter Drivataren fahrt und sie herausfordert. Auf welcher Platzierung ihr landet, spielt keine Rolle.

Nutzt ihr den Lykan und gewinnt mindestens eines der Rennen, spart ihr euch Herausforderung #4.

Eure Belohnung: 3 Lose

Vielleicht ein australischer Schäfer

Ihr sollt 15 Durchs-Nadelöhr-Fähigkeiten machen und dabei den W Motors Lykan Hypersport fahren. Solltet ihr diesen schon besitzen, könnt ihr mit der ersten Aufgabe kombinieren. Beide gehen auf der Autobahn sehr gut. Ebenfalls gut geeignet ist der Stadtverkehr in Surfers Paradise.

Ihr müsst zwischen zwei Fahrzeugen hindurchfahren. Der Abstand zwischen den Autos muss relativ klein sein. Auch hier ist zu viel Tempo oft nicht hilfreich. Zudem ist der Gegenverkehr schwieriger, weil euch viele Autos ausweichen und die KI dabei höchst merkwürdige Fahrweisen an den Tag legt. Gelegenheiten für die Fähigkeiten ergeben sich nicht immer oft. Im Zweifelsfall hilft euch die Rückspulfunktion, die Sache deutlich zu beschleunigen.

Eure Belohnung: 35.000 Erfahrungspunkte

Siegreicher Lykanthrop

Ihr sollt ein Rennen gewinnen und auch hierfür wieder den Lykan nutzen. Dabei könnt ihr mit der zweiten Herausforderung kombinieren.

Eure Belohnung: 55.000 Credits

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 3