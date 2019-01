Praey for the Gods startet morgen in Early Access Phase

Das Spiel Praey for the Gods startet am 31. Januar in die Early Access Phase. Passend zu dieser Ankündigung hat Entwickler No Matter Studios einen Early Access Launch Trailer veröffentlicht, den ihr euch unten ansehen könnt.

In Praey for the Gods werdet ihr zum einsamen Helden. Euer Abenteuer führt euch auf eine Insel. Die sterbende Welt ist unwirtlich und vom Frost gezeichnet. Bewohnt wird sie von mächtigen Bestien, denen ihr euch im Kampf stellt. Ihr könnt nicht nur auf jeden Berg in der Spielwelt klettern, sondern auch an den Kreaturen emporklettern.

Im Spielverlauf versucht ihr herauszufinden, warum der Winter nicht endet. Dabei bleibt es euch überlassen, in welcher Reihenfolge ihr die Bestien besiegt. Um zu Überleben stehen euch Möglichkeiten wie Crafting zur Verfügung. Zu Spielbeginn habt ihr nämlich lediglich die Kleidung, die ihr auf dem Leib tragt.

Quelle: No Matter Studios

Bildquelle: No Matter Studios