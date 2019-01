Dead or Alixe Xtreme 3: Scarlet erscheint nicht im Westen

Wenig überraschend hat Koei Tecmo nun offiziell bekannt gegeben, dass das Spiel Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet nicht im Westen erscheinen wird. Der Titel wird am 20. März in Japan und Asien veröffentlicht. Dabei bleibt es auch. Wie schon Dead or Alive Xtreme 3, müssen Fans anderer Regionen auf die Möglichkeit des Imports zurückgreifen.

Dennoch gibt es eine positive Nachricht. Bisher war nur sicher, dass die PlayStation 4-Version Englisch unterstützt. Nun wurde offiziell bestätigt, dass dies auch bei der Nintendo Switch-Version der Fall ist.

Entscheidet ihr euch für einen Import, solltet ihr auf die Version achten. Wie schon bei Dead or Alive Xtreme 3, gibt es eine japanische Version und eine Multilanguage-Variante. Vorbestellungen sind unter anderem bei PlayAsia und Amazon Japan möglich. Beide Händler liefern weltweit.

Quelle: Nintendo Soup

Bildquelle: Koei Tecmo