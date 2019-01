Der neue Weekly #Forzathon ist da. Im Vergleich zu letzter Woche ist das Event relativ anspruchsvoll. Vor allem die Blitzerzone hat es in sich. Für den Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 05 – Schöne Erinnerungen habe ich mir die neuen Aufgaben angesehen.

Röhren, knallen und dröhnen

Diese Woche ist die Wahl des Fahrzeugs wieder euer Ding. Zumindest innerhalb der Wagengruppe „Retro-Rallyeautos“. Gut geeignet ist zum Beispiel der 1992 Ford Escort RS Cosworth. Ebenfalls eine Option, ist der 1999 Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR aus der Vorwoche.

Ungefährer Zeitaufwand: zwei Minuten, ohne Anfahrtszeit und Tuning

Kuppe ja, Sprung vielleicht

Ihr sollt 3 Überholen in der Luft Fähigkeiten machen. Dafür eignen sich Rennen der Serie Querfeldein sehr gut, da ihr Sprung und Überholen kombinieren müsst. Übeholen gibt es also Fähigkeit nur in Rennen. Wenn euch die Fähigkeit schwerfällt, könnt ihr die Rückspulfunktion nach erfolgreicher Fähigkeit verwenden und dies wiederholen, bis ihr die Aufgabe gemeistert habt. Es hilft oft, sich etwas zurückfallen zu lassen und dann das Feld von hinten aufzurollen. Übertreibt es dabei nicht – sonst holt ihr den Vorsprung der Konkurrenz nicht mehr ein.

Als Rennen bietet sich zum Beispiel „Küste, Querfeldeinjagd“ an. Kurze Rundstreckenrennen, wie das Burg-Rennen, sind ebenfalls eine gute Option.

Ungefährer Zeitaufwand: zehn Minuten (ohne Anfahrt)

Umgeleiteter Verkehr

Weiter geht es mit 5 Davongekommen-Fähigkeiten. Die sind eine Kombination aus Drift und Beinahetreffer. Als Spots eignen sich vor allem die Autobahn und die Kreisel, die sich am Ende der Autobahn befinden. Ihr müsst dem Verkehr sehr nah kommen, weshalb er nicht zu dicht sein sollte. Genug Tempo zahlt sich ebenfalls aus. Setzt nicht zu früh zum Drift an, da euch sonst vielleicht die Puste ausgeht und es nicht mehr für den Beinahetreffer reicht. Lackschaden und Seitenstreifer funktionieren nicht. Ihr dürft die Fahrzeuge tatsächlich nicht berühren!

Ungefährer Zeitaufwand: fünf Minuten (ohne Anfahrt)

Vollgas zahlt sich aus

Zu guter Letzt sollt ihr bei der „Derwent Water Blitzerzone“ die drei Sterne Wertung holen. Eine ziemliche Herausforderung, weshalb ein gutes Tuning unerlässlich ist. Von Norden kommend solltet ihr mit möglichst hoher Geschwindigkeit starten, da ihr in der Zone Tempo verlieren werdet und den Verlust ausgleichen müsst.

Ungefährer Zeitaufwand: fünf Minuten (ohne Anfahrt)

Ungefährer Zeitaufwand gesamt: 22 Minuten (ohne Anfahrt)

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.

Ihr dürft euch darüber hinaus im Winter über weitere Aktivitäten freuen.

Forza Horizon 4 Winter Aktivitäen KW 05 / 2019 Hauptspiel:

Forza Horizon 4 Winter Aktivitäen KW 05 / 2019 Hauptspiel:

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4