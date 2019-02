Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 05 – Counting the Days

Der neue und möglicherweise auch letzte #Forzathon in Forza Horizon 3 ist aktiv. Das Motto dieses Mal: „Counting the Days“. In der Beschreibung ist davon die Rede, Australien mit Stil zu verlassen. Darüber hinaus gibt es statt einer vierten Aufgabe einen Sale. Laut Text stellt dieser die letzte Möglichkeit dar, reduzierte Autos zu kaufen.

Von offizieller Seite gibt es bisher kein Statement. Die Spieler sind sich allerdings einig, dass wir nun wohl das Ende des #Forzathon in Horizon 3 erreicht haben. Sollte die Community nicht irren, wird dies hier auch der letzte Guide zu Forza Horizon 3 sein, den ich erstellt habe. Ich danke allen Lesern für die tolle Zeit.

Nun aber genug Vorgeplänkel. Mit einem weinenden und lachenden Auge ist es an der Zeit, mit dem Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 05– Counting the Days zu beginnen.

Viele Spieler berichten, dass das Event bei ihnen nicht funktioniert. Auch ich konnte die Aufgaben nicht abschließen. Die Lösungen sollten allerdings funktionieren, da es dieses Mal keine Übersetzung gibt, die Fehler verursachen könnte. Konntet ihr die Aufgaben abschließen? Berichtet gern in den Kommentaren, ob ihr Glück hattet. Da viele Spieler betroffen sind und es wohl das finale Event ist, dürfen wir auf Besserung hoffen.

Electric Performance

Wir starten mit dem Abschluss einer Meisterschaft. Ein Sieg ist nicht nötig. Eine selbst erstellte Meisterschaft spart Zeit, wenn ihr dabei auf wenige und kurze Rennen setzt.

Eure Belohnung: Porsche 918 Spyder

Elements of success

Ihr sollt beim „Regendwaldlichtung“ Gefahrenschild drei Sterne holen. Mit welchem Fahrzeug ist egal. Daher solltet ihr euch für ein Auto mit etwas Power unter der Motorhaube entscheiden. Mit 91 Metern ist das Ziel keine große Herausforderung.

Eure Belohnung: Lamborghini Sesto Elemento

The missing legend

Wir nehmen mit zehn Fassrollen Abschied vom #Forzathon. Die gehen auf der Baustelle bei Westpoint Tower gut. Fallen euch die Fassrollen schwer, gibt es dafür einen Spot, der fast schon – entschuldigt die Wortwahl – idiotensicher ist. Für ein älteres Event habe ich ein Video erstellt, welches ich euch unten einfüge.

Ansonsten eignen sich auch Gefahrenschilder gut für die Aufgabe. Springt dafür seitlich von den Rampen ab. Euer Auto sollte nicht zu schwer sein, damit eure Fassrolle nicht misslingt. Limousinen sind eher ungeeignet. Autos mit guten Sprungeigenschaften und Power – wie ein Alumi Craft – eignen sich gut für die Aufgabe.

Wenn ihr kein Fan von Fassrollen seid, könnt ihr wie im Video gezeigt nach erfolgreicher Fassrolle zurückspulen. Einmal einen guten Anlauf gefunden, sind die Fassrollen so ein Kinderspiel. Nicht die eleganteste Lösung, aber die einfachste.

Eure Belohnung: Mini John Cooper Works GP Horizon Edition

The sale to end all sales

Ihr erhaltet auf sämtliche Fahrzeuge in der Automesse 30 Prozent Rabatt. Laut Beschreibung ist es der letzte Sale. Solltet ihr noch einige Käufe tätigen wollen, ist nun die Zeit dafür gekommen. Da es kein Statement gibt, kann dies natürlich auch nur eine irreführende Beschreibung sein. Aktuell spricht jedoch viel dafür, dass es tatsächlich das letzte Event im Spiel ist. Geht also auf Nummer sicher und füllt euren Fuhrpark.

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 3