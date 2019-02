Neuer Monat, neuer #Forzathon in Forza Motorsport 7. Die ersten Februar-Aufgaben sind da und ich bin auf die Rennstrecke zurückgekehrt. Im Forza Motorsport 7 #Forzathon Februar 2019 Guide erfahrt ihr, was diesen Monat zu tun ist. Der Beitrag wird im Laufe des Monats aktualisiert, damit er auf dem aktuellen Stand ist. Aktive Aufgaben findet ihr oben.

Lauthals Lachen

Herausforderung 1

Ihr benötigt den 1983 GMC Vandura G-1500. Erstellt euch ein Driftrennen mit der Umgebung „Maple Valley Raceyway“. 04:00 Minuten sind eine gute Zeit. Ihr sollt in einer Runde 5.000 Punkte schaffen. Auf der Strecke kein Problem. Driftet einfach durch die Kurven, indem ihr die Handbremse zieht und euer Auto in Querlage bringt. Ihr dürft nicht von der Strecke abkommen und keine Dreher hinlegen. Fahrhilfen wie Stabilitätskontrolle solltet ihr abschalten.

Das Fahrzeug müsst ihr für die Aufgabe nicht anpassen. Es hat allerdings nicht sehr viel Power unter der Motorhaube. Daher bietet es sich an, in den Geraden möglichst viel Tempo rauszuholen, um dann in den Kurven ordentliche Drifts machen zu können.

Eure Belohnung: 45.000 Credits

Supersportlerstars

Herausforderung 1

Ihr benötigt ein Fahrzeug der Wagengruppe „Supersportwagen-Meisterschaft“. Ich habe mich für den 2017 Ford #17 Shell V-Power Racing Team Falcon FG X entschieden. Mit eurem Auto geht es zur Umgebung „Mazda Raceway Laguna Seca“. Ihr sollt ein Rennen abschließen. Die schnellste Variante ist ein Rennen auf Zeit über 30 Sekunden.

Herausforderung 2

Weiter geht es mit einem Fahrzeug der Wagengruppe „Renaissance der Supersportwagen“. Preislich geht es hier erst bei 600.000 Credits mit dem 2005 Ford Ford GT los. Daher empfehle ich einen Mietwagen, wenn ihr nichts passendes im Fuhrpark habt.

Erstellt euch ein Rundstreckenrennen mit der Umgebung „Hockenheimring“ und der Rundenanzahl 5. Ihr müsst die Gesamtstrecke fahren.

Eure Belohnung: Fahrerausrüstung „Kariert“

Amerikanische Klassiker

Herausforderung 1

Ihr benötigt ein Serienfahrzeug der Marke Chevrolet. Schließt ein Rennen ab und wählt dabei die Umgebung „Road America“. Ein Rennen auf Zeit über 30 Sekunden ist die schnellste Option, um die Aufgabe abzuschließen.

Ich habe mich für den Chevy Bel Air entschieden.

Herausforderung 2

Wechselt zu einem Ford-Serienfahrzeug und zur Umgebung „Sonoma Raceway“. Stellt die Streckenvariante „Kurzstrecke“ ein. Ihr sollt dieses Mal gewinnen. Entscheidet ihr euch für die 30-Sekunden Rennen auf Zeit Variante, müsst ihr die Drivatare auf Null setzen.

Ich habe mich für den 1971 Ford Mustang Mach 1 entschieden.

Herausforderung 3

Weiter geht es mit einem Dodge-Serienfahrzeug. Erstellt ein Rundstreckenrennen mit der Umgebung „Long Beach“ und einer Rundenanzahl von 4. Möchtet ihr Zeit sparen, könnt ihr die Streckenvariante „Weststrecke“ nutzen.

Ich habe den 2018 Dodge Demon Fast & Furious Edition genutzt.

Eure Belohnung: 1987 Pontiac Firebird Trans AM GT

Februar-VIP (setzt eine kostenpflichtige Forza Motorsport 7 VIP-Mitgliedschaft voraus)

Herausforderung 1

Hier ist die Rede von einer Veranstaltung mit dem Namen „Dampf ablassen“. Diese gibt es nicht. Gemeint ist die VIP-Rivalenherausforderung #1. Sie heißt „VIP – Wüstenwind“ und wird mit dem Ghibli gefahren. Nicht euer Ding? Kein Problem. Geht in die Bestenliste und scrollt ganz nach unten. Wählt einen Rivalen und legt ihn als euren Rivalen fest.

Herausforderung 2

Weiter geht es mit einem Driftrennen auf beliebiger Strecke. Ich empfehle daher eine beliebte Drift-Strecke wie die Berner Alpen oder Maple Valley. Ihr müsst in einer Runde 7.500 Punkte schaffen. Bei der Fahrzeugauswahl gilt es ebenfalls Regeln zu beachten. Gefragt ist ein Mazda-Serienfahrzeug. Ich habe dafür den 2016 Mazda MX-5 Forza Edition genutzt.

Herausforderung 3

Ihr sollt ein Rennen eurer Wahl in einem X-Klasse Fahrzeug abschließen. Ich habe den 2017 Chevrolet #4 AJ Foyt Enterprises IndyCar gewählt. Ein Rennen auf Zeit mit 30 Sekunden Dauer ist die schnellste Option, diese Aufgabe zu erledigen.

Herausforderung 4

Weiter geht es mit einem Fahrzeug der Wagengruppe „Moderne-Hot-Hatches“. Ich habe mich für den 2018 Honda Civic Type R entschieden. Mit dem Fahrzeug geht es zur Umgebung „Rio de Janeiro“. Gefragt ist ein Rundstreckenrennen über 3 Runden. Mit der Streckenvariante „Ministrecke“ könnt ihr Zeit sparen.

Herausforderung 5

Ihr braucht ein Fahrzeug der Gruppe „Klassische-Straßen-Muscle-Cars“. Ich habe den 1970 Dodge Coronet Super Bee gewählt. Mit eurem Fahrzeug sollt ihr 150 mph schaffen. Die entsprechen 241,402 km/h. Daher habe ich meinem Dodge zunächst ein Upgrade zu S2 verpasst. Als Strecke bietet sich „Daytona Intl Speedway“ mit der Streckenvariante „Tri-Oval-Strecke“ an. Erstellt ein Rundstreckenrennen über eine Runde.

Eure Belohnung: 165.000 Credits

Februar-Schaurennen

Herausforderung 1

Es geht in den Rivalenmodus wo ihr eine Zeit beim Rivalenrennen „Frische Luft“ schlagen sollt. Ihr findet es unter Rivalen, Empfohlene Veranstaltungen. Dort ist es die Nummer 4. Wenn euch das Event Probleme bereitet, könnt ihr euch die Sache via Bestenliste vereinfachen. Scrollt in der Bestenliste des Events ganz runter und wählt einen Rivalen aus, den ihr als euren festlegt.

Herausforderung 2

Schnappt euch einen R-Klasse Wagen eurer Wahl. In meinem Fall war es der 1998 Porsche 911 GT1 Straßenversion. Fahrt ein beliebiges Rennen. Eilige können hier wieder das berühmte Rennen auf Zeit über 30 Sekunden nutzen.

Herausforderung 3

Die Gruppe wird gewechselt zu „Kompaktsportwagen-Ikonen“. Ich habe den 1994 Nissan Silvia K’s genutzt. Ihr sollt ein beliebiges Drift-Rennen abschließen. Daher könnt ihr auch hier wieder Zeit sparen, indem ihr 30 Sekunden als Zeit einstellt. Es ist dieses Mal nicht nötig, eine Runde zu beenden. Auch Punkte spielen keine Rolle.

Herausforderung 4

Ein weiterer Gruppenwechsel steht an. Dieses Mal zu „Monoposto-Legenden“. Die Fahrzeuge dieser Gruppe sind alle relativ teuer, weshalb sich ein Mietwagen anbietet, wenn ihr keines besitzt. Erstellt ein Rundstreckenrennen mit der Umgebung „Road Atlanta“ und der Streckenvariante „Clubstrecke“.

Herausforderung 5

Der letzte Part dieser Reihe ist erreicht. Wechselt in ein Serienfahrzeug von Alfa Romeo. Damit geht es zur Umgebung „Silverstone Racing Circuit“. Schließt ein Rennen ab. Auch hier tut es wieder das Rennen auf Zeit mit 30 Sekunden. Ich habe den 2017 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio genutzt.

Eure Belohnung: 2010 Maserati Gran Turismo S Forza Edition

Monatliche Rennen im Februar

Herausforderung 1

Schließt 10 beliebige Rennen ab. Wenn ihr die anderen Aufgaben des #Forzathon abschließt, ist es nicht nötig, an dieser Herausforderung aktiv zu arbeiten. Ihr erledigt sie nebenbei. Möchtet ihr nur diese Aufgabe abschließen, könnt ihr zehn Rennen auf Zeit fahren und dabei jeweils 30 Sekunden Dauer einstellen.

Eure Belohnung: 300.000 Credits

Monatlicher Mehrspieler im Februar

Herausforderung 1

Schließt 5 beliebige Mehrspieler-Rennen ab.

Eure Belohnung: 150.000 Credits