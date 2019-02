Forza Horizon 4: Regalia kommt in Kürze, neue Story und mehr

PlayGround Games hat neuen Content für das Rennspiel Forza Horizon 4 angekündigt. Spieler dürfen sich unter anderem auf sieben neue Fahrzeuge freuen, die demnächst im Spiel verfügbar sein werden. Darunter befindet sich auch der Quartz Regalia aus Final Fantasy. Auf die folgenden Fahrzeuge dürft ihr euch freuen:

723 Quartz Regalia (Belohnung bei einer saisonalen Meisterschaft)

723 Quartz Regalia Type D (setzt den Quartz Regalia voraus, höhergelegte Offroad-Variante)

2018 TVR Griffith (erscheint in Series 6 Woche 1)

2001 TVR Tuscan S (Car Pass Auto, erscheint in Series 6 Woche 1)

1959 Cadillac Eldorado Biarritz Co. (Car Pass Auto)

1994 Honda Prelude SI

1994 Nissan 300ZX

Neue Kleidungsstücke wurden ebenfalls angekündigt. Ihr dürft euch auf einige klassische Anzüge und Helme, einen Ken Block Gymkhana 10 Suit und Helm und auf einen Final Fantasy Chauffeur Suit und Hut freuen.

Last but not least wurde eine neue Horizon „Skill Streak“ Story angekündigt. Fans dürfte also auch künftig nicht so schnell langweilig werden.

Praktischerweise ist die virtuelle Garage in Forza Horizon 4 seit heute deutlich größer. Platz genug, um die neu angekündigten Fahrzeuge unterzubringen.

Quelle: Reddit

Bildquelle: Eigener Screenshot aus Forza Horizon 4

Vielen Dank an Minniva, für den Hinweis zu dieser News.