Apex Legends: Free-to-Play Battle Royale Shooter im Titanfall-Universum

Electronic Arts und Respawn Entertainment haben Apex Legends für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Das Free-to-Play Spiel ist ein Battle Royale Shooter im Titanfall-Universum. Der Titel setzt auf Squad-basiertes Gameplay.

Als Spieler wählt ihr eine von acht Legenden. Jede dieser Legenden hat einzigartige Fähigkeiten. Auf dem Schlachtfeld geht es darum, mit eurem Team zu gewinnen. Sieger ist das Team, welches als letztes noch steht. Der Schlüssel zum Sieg liegt bei einem ausgewogenen Squad. Da ist zum Beispiel der Fährtenleser Bloodhound, der die Aktivitäten des Feindes auf der Map aufdecken kann. Sanitäterin Lifeline kann Teamkameraden dank einem Schild abschirmen und sie vor dem Tod bewahren. Je besser das Zusammenspiel eures Squads, desto höher sind eure Chancen auf den Sieg.

Euren Abwurfpunkt wählt ihr via Jumpaster-System schon zu Spielbeginn. An Respawn-Sendern könnt ihr besiegte Teamkameraden wiederbeleben. Sie stehen zum einmaligen Gebrauch bereit. Via Ping-Kommunikationssystem könnt ihr per Tastendruck Feinde, Waffen und Positionen melden.

Für Apex Legends sind Saisons geplant. Die erste Apex Legends Saison startet im März. Jede Saison wird ein Thema haben und neue Inhalte wie Waffen, Legenden und Skins bieten.

Neugierig? Unten könnt ihr euch den Apex Legends Launch Trailer ansehen. Wenn ihr das Spiel selbst ausprobieren möchtet, könnt ihr es ab sofort kostenlos auf eurer Konsole oder dem PC installieren. Auf dem PC wird dafür Origin benötigt.

Quelle: Electronic Arts Pressemitteilung

Bildquelle: Electronic Arts