Days Gone: Dritter „Die Welt von Days Gone“ ist da

Sony Interactive hat den dritten und letzten „Die Welt von Days Gone“ Trailer veröffentlicht. Der letzte Teil der dreiteiligen Videoreihe trägt den Namen „Kampf ums Überleben“. Im Video seht ihr die Gefahren, die auf Protagonist Deacon warten und ihm das Leben in der postapokalyptischen Welt schwer machen werden.

Dabei muss sich Deacon vor allem mit den sogenannten Freaker auseinandersetzen. Diese wurden von einem Virus infiziert und haben dadurch ihren Verstand verloren. Sie sind willenlos und lauern in der Wildnis. Freaker ernähren sich vor allem durch Kannibalismus und sind daher eine tödliche Bedrohung für Deacon. Es gibt in Days Gone eine Reihe von Freaker-Arten wie die in Gruppen auftretenden Schwärmer und die intelligenten Krabbler.

Die Welt von Days Gone konfrontiert euch zudem mit infizierten Tieren und anderen Überlebenden, die gegnerischen Fraktionen angehören. Auch diese werden schnell zur Todesfalle.

Habt ihr das Zeug, euch diesen Gefahren zu wiedersetzen? Findet es ab dem 26. April auf eurer PlayStation 4 heraus. An diesem Tag erscheint das PlayStation 4-Exklusivspiel Days Gone.

Quelle: PlayStation Pressemitteilung

Bildquelle: Sony