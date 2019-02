Dead or Alive 6: Details zu Auflösung und Framerate der Konsolenversion

Am 01. März erscheint Dead or Alive 6 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Nun gibt es einige technische Details zu den Konsolenversionen. Koei Tecmo hat diese gegenüber der Seite WCCFTech bestätigt. Demnach soll die PlayStation 4 Pro eine Auflösung von 1080p bieten. Im Vergleich zur normalen PlayStation 4 ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit höher. Außerdem ist die Qualität von Stages und Effekten höher.

Die Xbox One Version von Dead or Alive 6 bietet 4K Auflösung. In diesem Fall werden allerdings keine konstanten 60fps erreicht. Spieler auf der Xbox One X können Action oder Grafik priorisieren. Darüber hinaus bietet die Xbox One X-Version HDR. Nur dort wird HDR unterstützt. Weder am PC noch auf der PlayStation 4 wird es HDR geben.

Quelle: WCCFTech

Bildquelle: Koei Tecmo