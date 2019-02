Pokémon GO: Schillerndes Meltan für kurze Zeit erhältlich

Pokémon Trainer aufgepasst! Sichert euch in Pokémon GO ein Schillerndes Meltan. Wenn ihr zwischen dem 05. Februar 22:00 Uhr und dem 04. März 08:59 Uhr eine Wunderbox öffnet, habt ihr die Chance die Shiny Version von Meltan zu fangen.

Öffnet ihr in dieser Zeit eure Wunderbox, könnt ihr diese schon nach drei Tagen wieder öffnen. Ansonsten beträgt die Wartezeit 7 Tage. Die Wunderbox erhaltet ihr, sobald ihr ein Pokémon in die Spiele Pokémon Let’s GO Evoli oder Pikachu übertragt. Möchtet ihr die Box erneut öffnen, müsst ihr mindestens ein weiteres Pokémon in die Nintendo Switch-Spiele übertragen.

In Pokémon GO läuft derzeit zudem ein Mondneujahr Event, bei dem ihr Taschenmonstern wie Miltank und Menki mit erhöhter Wahrscheinlichkeit begegnet. Mit etwas Glück findet ihr auch ein Schillerndes Spoink. Hier erfahrt ihr mehr zum Mondneujahr Event.

Quelle: Niantic

Bildquelle: Niantic