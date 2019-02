Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 06 – Achtung!!! Krümmer unter Belastung

In dieser Woche dreht sich der Weekly #Forzathon um den quasi schon legendären Mitsubishi Eclipse von `95. In Sachen Abwechslung hat sich etwas getan. Im Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 06 – Achtung!!! Krümmer unter Belastungerfahrt ihr, was ihr alles erledigen sollt.

Zu früh

Dieses Mal benötigt ihr den 1995 Mitsubishi Eclipse GSX. Solltet ihr ihn noch nicht abgeholt haben, könnt ihr dies nun nachholen. Das Fahrzeug ist kostenlos, da es Teil vom Mitsubishi Car Pack ist. Auch der DLC als solcher ist kostenlos.

Es sind dieses Mal ziemlich viele Rennen zu fahren, darunter Drag. Ich rate daher dazu, gleich in ein Tuing und einige dazu nötige Upgrades zu investieren. Ich habe mich für S1 900 entschieden.

Verwendet ihr ein Tuning von anderen Spielern? Vergesst nicht, bei Gefallen ein Like zu vergeben. Der Weg zur Legende ist lang.

Ungefährer Zeitaufwand: zwei Minuten, ohne Anfahrtszeit und Tuning

Hauptsache gewonnen

Mit eurem Mitsubishi sollt ihr 6 Straßenszene-Veranstaltungen gewinnen. Habt ihr es hier eilig, könnt ihr die eher kürzeren Strecken nutzen. Blaupausen erstellen ist nicht möglich. Die Straßenserie ist vergleichsweise schwer, aber kein Ding der Unmöglichkeit. Wichtig ist, möglichst ohne Patzer zu fahren und

Die Strecken durch Edinburgh sind relativ einfach, da die Drivatare im Stadtverkehr ziemliche Probleme haben. Hier ist es oft möglich, mit relativ viel Vorsprung bequem zu gewinnen.

Ungefährer Zeitaufwand: zwölf Minuten (ohne Anfahrt)

Ich lebe mein Leben

Weiter geht es mit 5 Beschleunigungsstrecken-Veranstaltungen. Auch die sollt ihr alle gewinnen. Hier könnt ihr direkt beim Festivalgelände das kurze Drag-Rennen nehmen, welches innerhalb von Sekunden beendet ist.

Ungefährer Zeitaufwand: fünf Minuten (ohne Anfahrt)

Sieht nicht nur im Stehen gut aus

Zum Abschluss sind 5 Angeber-Fähigkeiten gefragt. Diese sind eine Kombination aus Drift und Überholen. Da Überholen lediglich in Rennen funktioniert, müsst ihr auch hierfür wieder Rennen fahren. Dieses Mal liegt die Wahl bei euch, welche Art von Rennen es sein soll. Drag fällt – aufgrund seiner Eigenheiten – allerdings raus. Ich empfehle etwas wie Querfeldein. Kurvige Strecken eignen sich gut. Vor allem in Kombination mit einem engen Fahrerfeld.

Angeber geht in Kurven sehr gut. Je nach Situation solltet ihr innen oder außen am Gegner vorbeidriften. Setzt auf keinen Fall zu früh zum Drift an, da euch der etwas Tempo kostet. Wenn ihr schon Meter hinter eurem Gegner ansetzt, geht euch vor dem Überholvorgang mit Pech die Puste aus. Lieber erst auf Höhe des Gegners die Handbremse für einen Drift ziehen. Auf Geraden geht die Fähigkeit zwar auch, aber ohne Übung deutlich schwerer. Daher rate ich davon ab, wenn sich nicht gerade eine geeignete Situation ergeben sollte.

Fällt euch die Aufgabe schwer und ihr habt die Möglichkeit online zu spielen, könnt ihr euch mit einem Freund zusammentun und euch absprechen. Zudem könnt ihr euch die Aufgabe mit der Rückspulfunktion deutlich einfacher machen.

Ungefährer Zeitaufwand: fünf Minuten (ohne Anfahrt)

Ungefährer Zeitaufwand gesamt: 22 Minuten (ohne Anfahrt)

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.

Ihr dürft euch darüber hinaus im Frühling über weitere Aktivitäten freuen.

Forza Horizon 4 Aktivitäen KW 06 / 2019 Hauptspiel

Forza Horizon 4 Aktivitäen KW 06 / 2019 Fortune Island

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4