Monster Hunter: World Geralt ist da!

Das Monster Hunter: World Geralt Event ist live. Ab sofort könnt ihr die neue Quest „Auftrag: Geist des Waldes“ spielen. Die Quest schickt euch auf die Jagd, um einen Uralten Waldschrat zu erlegen. Dabei erbeutet ihr Waldschrat-Materialien, mit denen ihr Dekorrüstungen und Ausrüstung herstellen könnt.

Wenn ihr an der Monster Hunter: World Geralt Quest interessiert seid, solltet ihr diese in den nächsten Wochen in Angriff nehmen. Die Eventquest ist nur bis zum 01. März 00:59 Uhr im Spiel. Um sie spielen zu können, benötigt ihr mindestens Jägerrang 50.

Beachtet, dass das Event aktuell nur in der Konsolenversion zur Verfügung steht. Auf dem PC wird die Quest zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein. Die Konsolenversion feiert derzeit mit dem „Fest der Dankbarkeit“ auch das einjährige Jubiläum des Spiels. Daher findet ihr derzeit eine Reihe von Event-Quests in Monster Hunter: World.