Warner Bros. Japan und Level-5 haben einen Ni No Kuni Anime Film angekündigt. Dieser soll im Sommer erstmals in Japan ausgestrahlt werden. Film Director ist Yoshiyuki Momose (Only Yesterday). Für die Musik wird Joe Hisaishi (Spirited Away) verantwortlich sein. Animiert wird der Film vom Studio OLM, Inc.

Im Ni No Kuni Film erlebt ihr die Geschichte von Yuu, seinem besten Freund Haru und die von Kotona. Sie ist eine Freundin aus Kindertagen und in einen Unfall verwickelt. Yuu und Haru reisen zwischen zwei Welten, um ihr zu helfen. In beiden ist das Leben von Kotona in Gefahr.

Yuu ist an einen Rollstuhl gefesselt und ein brillanter junger Mann, der zu den Spitzenschülern seiner High School gehört. Sein bester Freund Haru ist Teil vom High School Basketball Club und dort sehr populär. Kotona ist ein unschuldiges Mädchen und seine Freundin. Sie kennt Yuu und Haru seit ihrer Kindheit. Im Verlauf des Films soll die jungen Menschen eine schwierige Entscheidung erwarten.

