Diese Woche dürfen wir einen Truck rausholen … und uns über einen fetten Übersetzungsfehler ärgern. Mit meinem Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 07 – Red Lorry, Yellow Lorry kommt ihr trotz fehlerhafter Übersetzung ans Ziel.

Mit Sack und Pack

Habt ihr einen Truck? Nun ist die Zeit gekommen, ihn rauszuholen und auf die Straße loszulassen. In dieser Woche müsst ihr einen beliebigen Wagen der Gruppe „Trucks“ fahren. Ich habe mich für den 2016 Volvo Iron Knight entschieden.

Ungefährer Zeitaufwand: zwei Minuten, ohne Anfahrtszeit und Tuning

Schwergewicht

Mit dem Truck geht es in den Verkehr – zum Beispiel nach Edinburgh oder auf die Autobahn. Ihr sollt nämlich 10 Lackschaden-Fähigkeiten machen. Das heißt, ihr müsst Fahrzeuge berühren, ohne dabei eine Kollision zu verursachen. Sanftes Streifen ist gefragt.

So ein Truck ist zwar relativ mächtig, aber gut zu fahren. Wenn ihr nicht mit Vollgas über die Autobahn rauscht, ist die Aufgabe kein Problem. Ein wenig Feingefühl und nicht zu viel Tempo regeln die Sache fast von allein. Ist wenig Verkehr da, könnt ihr in den Einzelspieler wechseln.

Schaltet ihr Schutzengel frei, kann dies helfen. Die Punkte sind allerdings Verschwendung, wenn ihr den Truck sonst nicht mögt. Die Fähigkeiten gehen auch ohne gut.

Ungefährer Zeitaufwand: drei Minuten (ohne Anfahrt)

Auf die Größe kommt es an

Ihr dürft jetzt mit eurem Truck Rambo spielen. Gefragt sind 10 Zerstörungsfähigkeiten. Fahrt um, was euch vor die Räder kommt. Kleine Bäume, Zäune, Bänke, Absperrungen, etc. – eben alles, was zerstörbar ist. Ihr könnt dafür direkt auf der Autobahn bleiben, wenn ihr dort die vorherige Aufgabe gemacht habt. Ihr könnt die Laternen und Co. in der Mitte umfahren. Habt ihr eine Ultimative Zerstörungsfähigkeit erreicht, müsst ihr etwas anderes machen, da es sonst keine neuen Zerstörungsfähigkeiten mehr gibt. Einfach kurz die Handbremse ziehen, den Truck driften lassen und weiter geht es mit der Zerstörung.

Ungefährer Zeitaufwand: drei Minuten (ohne Anfahrt)

Immer aufs Gas

Zu guter Letzt dürft – beziehungsweise müsst – ihr ein Rennen fahren und gewinnen. Achtung, hier hat sich ein dicker Übersetzungsfehler eingeschlichen! Das Spiel behauptet, ihr sollt das „Der Colossus“ Rennen gewinnen. Gefahren werden muss jedoch das Rennen „Der Goliath“. Es ist das letzte Rennen, welches ihr in der Straßenrennserie freischaltet. Ihr müsst dafür Stufe 20 erreichen.

Euch dauert das Rennen zu lang? Dann könnt ihr mogeln, indem ihr eine erstellte Route nutzt, die deutlich kürzer ist. Blaupausen findet ihr dafür bereits reichlich.

Zum Goliath-Rennen findet ihr hier einen separaten Guide von mir.

Ungefährer Zeitaufwand: fünfzehn Minuten (ohne Anfahrt)

Ungefährer Zeitaufwand gesamt: 23 Minuten (ohne Anfahrt und Tuning)

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.

Ihr dürft euch darüber hinaus im Sommer über weitere Aktivitäten freuen.

Forza Horizon 4 Hauptspiel Aktivitäten KW 07/2019

Forza Horizon 4 Fortune Island Aktivitäten KW 07/201

Vielen Dank für das Community-Design. Ihr findet via Suche im Spiel zahlreiche Designs, wenn ihr als Begriff „totallygamergirl“ eingebt. Danke dafür.

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4