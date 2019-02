The Legend of Zelda: Link’s Awakening Neuauflage für Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Link’s Awakening kehrt zurück. Nintendo legt das Spiel neu auf und verpasst ihm eine Generalüberholung. Das vor mehr als 25 Jahren veröffentlichte Spiel erhält einen völlig neuen Look, den ihr im Ankündigungstrailer sehen könnt.

Noch in diesem Jahr spült es den jungen Helden Link erneut am Strand von Cocolint an, wo eines seiner beliebtesten Abenteuer beginnt. Freut ihr euch auf die Neuauflage des Klassikers? Mich jedenfalls konnte diese Ankündigung verzaubern. The Legend of Zelda: Link’s Awakening war mein erstes Spiel und Teil meiner Kindheit.

