STEINS;GATE ELITE ab sofort für PS4 und Switch erhältlich

Fans von Visual Novels haben heute einen besonderen Grund zur Freude. STEINS;GATE ELITE ist ab sofort für Nintendo Switch und PlayStation 4 erhältlich. Damit kehrt eine der bekanntesten und beliebtesten Novels zurück. Sie bietet vollständig animierte Sequenzen, englische Sprachausgabe und Bonusinhalte. Die animierten Sequenzen sind eine der Neuerungen, die Elite mit sich bringt.

In STEINS;GATE ELITE verfolgt ihr die Geschichte einiger Wissenschaftler. In Form von E-Mails können sie Informationen in die Vergangenheit schicken. Sie experimentieren mit der Zeit und wollen deren Grenzen überwinden. Diese Versuche geraten jedoch zunehmen außer Kontrolle. Schließlich verstricken sich die jungen Wissenschaftler in eine Verschwörung, in dessen Zentrum die Organisation SERN und der geheimnisvolle John Titor stehen. Dieser behauptet, aus der Zukunft zu kommen. Wie viel ist an diesen Behauptungen dran?

STEINS;GATE ELITE ist auch in einer Limited Edition verfügbar. Diese beinhaltet das Spiel, ein Hardcover-Artbook und ein Stoffposter.

STEINS;GATE ELITE Launch Trailer

