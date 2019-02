Dieses Mal ist für den Weekly #Forzathon ein Scheunenfund gefragt. Der 1993 Jaguar XJ220. Ich habe mich hinter das Steuer vom Jaguar gewagt und den Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 08 – Fahr den Traum für euch erstellt.

Ihr habt Designs, Blaupausen und Co. am Start? Teilt sie gern in den Kommentaren.

Bezwinger der grünen Hölle

In dieser Woche ist das Fahrzeug vorgeschrieben. Ihr braucht den 1993 Jaguar XJ220. Das Fahrzeug ist ein Scheunenfund und östlich von Ambleside zu finden. Unter dem Stichwort „totallygamergirl“ findet ihr wieder passende Designs von „Kmarks Schinar“, dem ich an dieser Stelle für die Mühe danken möchte.

Für die letzte Aufgabe solltet ihr euer Fahrzeug mit einem Tuning versehen, um mehr Leistung zu haben.

Fehlt euch der Scheunenfund noch? Spielt weiter, um neue Gerüchte über Scheunenfunde zu bekommen.

Ungefährer Zeitaufwand: zwei Minuten, ohne Anfahrtszeit und Tuning

Schlammkatze

Ihr sollt drei Schotterrennen gewinnen. Damit sind Dirt-Rennen gemeint. Ich habe dafür das Rennen „Bamburgh, Kiefenerwald-Pfad“ genutzt. Habt ihr es eilig, könnt ihr mit selbsterstellen Strecken abkürzen. Die Community bietet auch hierfür wieder zahlreiche Optionen an. Ansonsten bieten sich Pfad-Rennen und kurze Rundstrecken an.

Ungefährer Zeitaufwand: zehn Minuten (ohne Anfahrt)

Ein Motor wie ein anderer

Nun heißt es fahren, fahren und noch mehr fahren. Ihr sollt 20 Meilen mit eurem Jaguar zurücklegen. Die entsprechen 32,19 Kilometern. Bei dieser Menge ist die Autobahn eine gute Option, da ihr Vollgas geben könnt und hohe Geschwindigkeiten erreicht. Natürlich eignen sich auch andere Strecken, die möglichst gerade sind.

Ungefährer Zeitaufwand: zehn Minuten (ohne Anfahrt)

Dem Namen gerecht

Zum Abschluss sollt ihr mit dem Jaguar 220 mph erreichen. Die sind keine große Sache und ebenfalls auf der Autobahn gut erreichbar. 220 mph entsprechen 354,056 km/h. Ich empfehle das Fahrzeug zu tunen. Ich habe den Jaguar auf S2 gebracht, was die Sache sehr einfach macht. Der Jaguar erreicht auch als S1 sehr hohe Geschwindigkeiten, braucht dafür aber in seinem Urzustand relativ lang. Ab 330 wird es daher knifflig, da auch die Autobahn nicht zu 100 Prozent gerade verläuft und zudem Verkehr zum Problem werden kann.

Ungefährer Zeitaufwand: zwei Minuten (ohne Anfahrt)

Ungefährer Zeitaufwand gesamt: 24 Minuten

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.

Ihr dürft euch darüber hinaus im Herbst über weitere Aktivitäten freuen. Dieses Mal dürft ihr dabei unter anderem den Regalia aus Final Fantasy verdienen.

Forza Horizon 4 Aktvitäten KW 08 / 2019 Hauptspiel

Forza Horizon 4 Aktvitäten KW 08 / 2019 Fortune Island

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4