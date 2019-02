Heiraten wie in Final Fantasy XIV in Japan bald möglich

Square Enix bietet in Japan bald einen ganz besonderen Service an: Heiraten wie in Final Fantasy XIV. Dafür hat sich das Unternehmen mit Bridal Hearts zusammengetan. Das Unternehmen ist auf Hochzeitsplanung spezialisiert.

Für umgerechnet 31.000 Dollar (entspricht nach aktuellem Kurs 27.316 Euro) gibt es eine Zeremonie mit passender Kulisse, Outfits, Waffen und anderen Accessoires. Außerdem ist das Event auf 70 Gäste ausgelegt. Die Zeremonie ist der Variante im Spiel nachempfunden.

Eine erste Final Fantasy XIV Hochzeit dieser Art fand bereits am 14. Februar statt. Ein glückliches Paar wurde via Los aus 247 Teilnehmern ausgewählt. Passend zur Hochzeit wurde Musik aus dem Spiel im Hintergrund abgespielt, während über einen Bildschirm Screenshots flimmerten.

Was haltet ihr von dieser Idee? Könntet ihr euch eine solche Hochzeit auch vorstellen oder geht euch so etwas zu weit? Hier könnt ihr Fotos der ersten Hochzeit sehen und euch selbst ein Bild machen.

Quelle: PC Gamer

Bildquelle: Square Enix