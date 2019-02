Monster Boy and the Cursed Kingdom: Publisher äußert sich zu Verkäufen

Ende 2018 erschien mit Monster Boy and the Cursed Kingdom noch einmal ein echtes Highlight zum Jahresende. Nun hat sich Publisher FDG Entertainment zu den Verkäufen geäußert. In einem Tweet findet das Umsatzverhältnis zwischen den Plattformen Beachtung.

Monster Boy and the Cursed Kingdom ist bisher für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Laut Publisher schlägt sich die Nintendo Switch-Version besonders gut. Vergleicht man die Verkäufe auf Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 ergibt sich ein Verhältnis von 10:1:3.

Während es für die Xbox One-Version scheinbar nur zurückhaltendes Interesse gibt, läuft es für die PlayStation 4-Fassung inzwischen besser. Gleichzeitig betont FDG die Liebe zu all diesen Plattformen.

Habt ihr Monster Boy and the Cursed Kingdom bereits gespielt? Wenn nicht kann ich euch den Titel wärmstens ans Herz legen. In meinem Review erfahrt ihr mehr über das Spiel.

Im Laufe des aktuellen Jahres wird der Titel auch für den PC erscheinen.

Quelle: Tweet von FDG Entertainment

Bildquelle: FDG Entertainment