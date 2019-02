PlayStation Plus im März mit Call of Duty und The Witness

Die PlayStation Plus Spiele für März stehen fest. Abonnenten erhalten die Spiele Call of Duty: Modern Warfare Remastered und The Witness kostenlos.

In Call of Duty lasst ihr Waffen sprechen und zieht in den virtuellen Krieg. In der Kampagne verschlägt es euch zu Krisenherden in Osteuropa, dem ländlichen Russland und dem Mittleren Osten. Der Shooter bietet eine Kampagne und einen Online-Multiplayer.

The Witness ist ein First-Person-Puzzle-Spiel von Jonathon Blow. Als Spieler verschlägt es euch auf eine Insel, die mit über 500 Rätseln eure grauen Zellen bei Laune hält.

Die beiden PlayStation Plus Spiele sind ab dem 05. März verfügbar. Beachtet, dass PlayStation Plus ab März keine Spiele mehr für die PlayStation 3 und PlayStation Vita beinhaltet.

Quelle: PlayStation Pressemitteilung

Bildquelle: Thekla Inc.