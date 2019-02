Pokémon Schwert und Schild erscheinen 2019 für Nintendo Switch

Nintendo und GameFreak haben erstmals die neuen Pokémon Spiele gezeigt, die in diesem Jahr für die Nintendo Switch erscheinen werden. Diese haben nun zudem einen Namen: Schwert und Schild.

Pokémon Schwert und Schild spielen in einer neuen Region und bieten eine Reihe von neuen Pokémon. Das Spiel führt euch in die Galar-Region, die unterschiedliche Gebiete wie Städte, verschneite Berge und malerische Dörfer bietet. Die Starter-Pokémon sind Chimpep, Hopplo und Meemeon. Zusammen mit eurem Partner-Pokémon macht ihr euch auf in die Arenen der Galar-Region und versucht euch den Titel als Champ zu verdienen.

Release ist Ende 2019.

Pokémon Schwert und Schild Ankündigung

Pokémon Schwert und Schild Starter

Chimpep ist ein Pokémon der Kategorie Schimpanse. Es gilt als neugierig. Hopplo fällt in die Kategorie Hase und steckt voller Energie. Memmeon gehört der Kategorie Wasserechse an und setzt auf Angriffe aus der Ferne, da es ängstlich ist.

Quelle: Pokémon Direct vom 27. Februar 2019

Bildquelle: GameFreak