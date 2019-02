To the Moon erscheint für Nintendo Switch

Erstmals erscheint das beliebte Indiespiel To the Moon für eine Konsole. Ein Teaser kündigt eine Nintendo Switch-Version des Spiels an. To the Moon soll im Sommer auf die Nintendo Switch kommen. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht.

Das Spiel erzählt die Geschichte von Dr. Rosalene und Dr. Watts. Beide kümmern sich um Menschen, die im Sterben liegen. Durch eine Operation ermöglichen die beiden Doktoren ihren Patienten noch einmal zu leben – zumindest in ihren Köpfen. Ein Patient ist Johnny. Sein letzter Wunsch? Er möchte zum Mond fliegen.

Sofern ihr den Titel noch nicht kennt, kann ich ihn euch wärmstens empfehlen. Das vielfach ausgezeichnete Indiespiel überzeugt mit seiner rührenden Geschichte und einem passendem Soundtrack.

Quelle: XD Network

Bildquelle: Freebird Games