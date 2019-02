Der neue Weekly #Forzathon ist da und es ist der vielleicht Einfachste, den wir je in Forza Horizon 4 hatten. Damit iht schnell ans Ziel kommt, habe ich die neuen Aufgaben abgeschlossen und den Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 09 – Unverkennbare Leistung für euch mitgebracht.

Apropos mitgebracht – Danke an die Community für Designs und Tunings. Ihr habt Tunings, Designs oder Strecken am Start? Teilt die Details gern in den Kommentaren. Ihr nutzt Designs, Strecken, Tunings und Co. der Community? Die Ersteller freuen sich sicher über ein Like von euch.

Geschniegelt und trotzdem cool

In dieser Woche benötigt ihr den 1969 Chevrolet Camaro Super Sport Coupe. Falls euch das Fahrzeug noch fehlt, bekommt ihr es für 110.000 Credits bei der Automesse. Ihr solltet direkt in ein Tuning investieren – egal ob selbst erstellt oder von der Community – um die zweite Aufgabe mühelos abschließen zu können. Ihr werdet einiges an Geschwindigkeit herausholen müssen.

Ungefährer Zeitaufwand: zwei Minuten, ohne Anfahrtszeit und Tuning

Ein Donnergrollen

Mit eurem Chevrolet geht es auf die Autobahn oder an einen anderen Ort eurer Wahl, bei dem ihr hohe Geschwindigkeiten erreicht. Gefragt sind 20 großartige Geschwindigkeitsfähigkeiten. Für eine solche müsst ihr etwa 270 km/h erreichen. Haltet die Geschwindigkeit nach Möglichkeit, da ihr alle paar Sekunden erneut die Fähigkeit bekommt und so Zeit spart. Es ist nicht schlimm, wenn ihr schneller unterwegs seid und Ultimative Geschwindigkeit bekommt. Der Zähler steigt trotzdem weiter.

Ungefährer Zeitaufwand: vier Minuten (ohne Anfahrt)

Ist heute dein Glückstag, Punk?

Weiter geht es mit drei Beschleunigungsstrecken-Rennen, die ihr gewinnen müsst. Damit sind Drag-Rennen gemeint, die ihr via Filter „Beschleunigungsstrecke“ findet. Diese sind alle sehr kurz. Am schnellsten geht das Rennen beim Festivalgelände. Dieses sollte auch für jeden freigeschaltet sein, da es das erste Rennen dieser Art ist, welches im Spiel zur Verfügung steht.

Nehmt ihr das Rennen beim Festival, steht ihr anschließend direkt mit Blick zum Startpunkt. Fahrt die paar Meter zurück und startet gleich wieder neu. So sind die drei Siege schnell in der Tasche.

Ungefährer Zeitaufwand: drei Minuten (ohne Anfahrt)

Der alte Qualmer

Zum Abschluss sind 5 Überholen-Fähigkeiten gefragt. Hier sind Drag-Rennen weniger gut geeignet. Sucht euch ein etwas längeres Rennen eurer Wahl. Zum Beispiel eines aus den aktuellen Aktivitäten. Fünf Überholen-Fähigkeiten sind spielend in einem Rennen drin. Entweder lasst ihr euch etwas zurückfallen, wenn ihr euch an die Spitze gesetzt habt und euch noch Überholen-Fähigkeiten fehlen oder ihr spult einfach zurück. Dies geht ganz zu Beginn von Rennen in der Regel nicht. Wenn ihr zurückspulen möchtet, solltet ihr also zunächst knapp hinter den Gegnern fahren und dann erst überholen.

Ungefährer Zeitaufwand: drei Minuten (ohne Anfahrt)

Ungefährer Zeitaufwand gesamt: zwölf Minuten (ohne Anfahrt und Tuning)

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.

Ihr dürft euch darüber hinaus im Winter über weitere Aktivitäten freuen.

