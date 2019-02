Gearbox mit Überraschung auf der PAX East – Wird Borderlands 3 angekündigt?

Vom 28. bis 31. März findet die PAX East 2019 statt. Auch Entwickler Gearbox Software wird dort mit einem Panel vertreten sein. In dessen Beschreibung heißt es „This is your opportunity to get a behind-the-scenes look at Gearbox Software and Gearbox Publishing, along with the latest news and updates from the makers of Borderlands, Battleborn, Brothers in Arms, and more! We will have never-before-seen reveals, exclusives, and surprises, so don’t miss out!“

Borderlands Fans sind derzeit in heller Aufregung. Was hat es mit den Enthüllungen und Überraschungen auf sich, die in der Beschreibung erwähnt werden? Nutzt Gearbox Software das PAX East Panel für eine Borderlands 3 Ankündigung?

Schon lange gilt es als offenes Geheimnis, dass das Spiel in Arbeit ist. Zudem tauchte in Geschäftsberichten von Take-Two schon mehrfach ein mysteriöser „highly anticipated title“ auf, der im Fiskaljahr 2020 erscheinen soll. Demnach müsste das Game vor dem 31. März 2020 veröffentlicht werden. Es gilt als relativ sicher, dass das sich dahinter verbergende Projekt Borderlands 3 ist.

Lässt Gearbox die Katze im Rahmen der PAX East endlich aus dem Sack? Möglich, aber keinesfalls sicher. Diverse Ratingboards listeten kürzlich eine Borderlands: Game of the Year Edition für PC und Konsolen. Offiziell ist diese nicht angekündigt. Daher solltet ihr euch nicht zu sehr auf eine mögliche Borderlands 3 Enthüllung freuen. Vor einigen Monaten waren die Fans schon einmal überzeugt, Randy Pitchford würde die Enthüllung des Spiels teasern. Am Ende folgte … *trommelwirbel* … nichts.

Was denkt ihr? Ist es dieses Mal wirklich so weit?

Quelle: PAX East Website

Bildquelle: Gearbox Software