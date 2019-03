Dead or Alive 6 feiert Release, Launch Trailer

Heute feiert das Fighting Game Dead or Alive 6 Release. Der Titel ist ab sofort für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Zur Einstimmung könnt ihr unten einen Blick in den Launch Trailer werfen. In dem gibt sich unter anderem der neue Charakter NiCO die Ehre. Neben der blauhaarigen Kämpferin erwarten euch zahlreiche bekannte Gesichter wie Lisa, Tina, Kasumi, Zack, Helena und Marie Rose.

Zum Launch von Dead or Alive 6 hat Koei Tecmo auch weitere Details zum Season Pass 1 bekannt gegeben, welcher ebenfalls ab heute verfügbar ist. Käufer erhalten zwei neue Kämpfer aus The King of Fighters XIV. Darunter Mai Shiranui, die bereits im Vorgänger spielbar war. Teil des Pakets sind zudem 62 Kostüme. Käufer dürfen sich unter anderem auf zwei Wedding Costume Sets und zwei DOA6 New Costume Sets freuen. Zwischen März und Juni 2019 werden die Inhalte des Season Pass 1 zur Verfügung stehen.

Quelle: Koei Tecmo Pressemitteilung

Bildquelle: Koei Tecmo