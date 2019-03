totallygamergirl Community Rennen, Designs und Co.

Von Spielern für Spieler

Ein wichtiger Teil von totallygamergirl ist die Forza-Community geworden. Da ich seit langer Zeit kontinuierlich Guides zu den Spielen anbiete, tummeln sich hier auf der Seite viele Leser, die wie ich Fan der Rennspielreihe sind. Inzwischen gibt es dank euch zahlreiche totallygamergirl Designs und mehr in den Spielen. In diesem Beitrag möchte ich sie sammeln. Außerdem findet ihr hier Veranstaltungen von euch für euch.

Die folgenden Tabellen werden von mir regelmäßig gepflegt und aktualisiert. Ihr habt Ergänzungen? Der Kommentarbereich steht euch jederzeit zur Verfügung. Beachtet dabei, dass dieser von mir aus organisatorischen Gründen moderiert wird. Da ich nicht immer einen Blick auf aktuelle Kommentare werfen kann, muss ich diese erst freischalten, wenn ihr noch nicht auf meiner Website kommentiert habt. Eure Beiträge gehen aber nicht verloren und landen bei mir „auf dem Tisch“. Ich schalte sämtliche Kommentare schnellstmöglich frei.

Ein riesengroßes Dankeschön geht raus an alle Leser, Kommentatoren, Designer und Co. Vielen Dank für eure Mühe und die unglaubliche Arbeit, die diese Community zu etwas ganz besonderem gemacht haben. In diesem totallygamergirl Community Beitrag sollen all eure Arbeiten zusammenfließen und an einem Ort vereint werden.

Ihr verwendet Rennstrecken, Designs und Co. von hier? Wenn euch diese gefallen, supportet nach Möglichkeit die Ersteller mit einem Like. Der Weg zur Legende in Forza ist steinig und lang. Die Ersteller freuen sich über euren Support und die Anerkennung ihrer Mühe.

Forza Horizon 4

Community Designs

Forza Horizon 4 Community Designs

Fahrzeug Designname Ersteller 2016 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Forza Edition totallygamergirl KmarksSchinar 2012 Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder Performante totallygamergirl KmarksSchinar 1999 Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR totallygamergirl KmarksSchinar 2016 Volvo Iron Knight totallygamergirl KmarksSchinar 2014 Mercedes-Benz Unimog U5023 totallygamergirl KmarksSchinar 2008 Lamborghini Reventón Forza Edition totallygamergirl KmarksSchinar 1969 Chevrolet Camaro Super Sport Coupe totallygamergirl KmarksSchinar 1993 Jaguar XJ220 totallygamergirl KmarksSchinar

Community Mustergruppen

Community Tunings

Community Wettbewerbe

„A Tribute to R8 + KmarksSchinar“ (Horizon-Festival, Rundstrecke, Ersteller mnikg) mit dem Audi R8 Coupe V10 plus 5.2 FSI Quattro (Serie, ohne Tuning). Den ganzen März hinüber könnt ihr euch an der Strecke versuchen und hier eure Bestzeiten posten. Die Zeiten füge ich für euch in die Tabelle ein. Ins Leben gerufen wurde das Community-Event von mnikg.

GamerTag / Name Bestzeit LinatPower 6.49.270 mnikg 7.??.??? kuroyi 06:42,381

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4