Trine 4: The Nightmare Prince erscheint im Herbst, Ankündigungstrailer

Modus Games und Frozenbyte haben Trine 4: The Nightmare Prince angekündigt. Das Spiel soll im Herbst für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Mit dem Spiel erscheint auch die Trine: Ultimate Collection. Diese beinhaltet Trine: Enhanced Edition, Trine 2: Complete Story, Trine 3: The Artifacts of Power und Trine 4: The Nightmare Prince. Die Spielesammlung wird sowohl digital als auch Retail verfügbar sein. Sie erscheint für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

In Trine 4 treffen Amadeus, Pontius und Zoya einmal mehr aufeinander. Die Astral Academy hat die drei Helden um Hilfe gebeten, da Prinz Selius unter düsteren Albträumen leidet. Da er magische Talente besitzt, können diese zur Realität werden und Chaos verursachen. Daher begeben sich die drei Helden auf die Suche nach dem Prinzen.

Trine 4: The Nightmare Prince kehrt zurück zu seinen 2.5D Wurzeln und wird eine Reihe von physikbasierten Rätseln bieten. Darüber hinaus ist wieder der beliebte Koop für bis zu vier Spieler an Bord. Sowohl online als auch offline wird sich das Spiel im Koop spielen lassen.

Quelle: Frozenbyte

Bildquelle: Frozenbyte