Der Frühling ist da! Zumindest in Forza Horizon 4. Mit ihm auch ein neuer Weekly Forzathon, den ich mir wie gewohnt für euch angeschaut habe. Im Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 10 – Ununterbrochen erfahrt ihr, welche Aufgaben dieses Mal zu bewältigen sind und welche Spots dafür gute Möglichkeiten bieten.

Oh yeah!

In dieser Woche habt ihr wieder freie Autoauswahl … zumindest fast. Gefragt ist ein Wagen der Gruppe „Superlimousinen“. Zu denen gehört auch eines meiner Lieblingsfahrzeuge: der 2016 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Forza Edition. Die Alternativen sind allerdings auch nicht von schlechten Eltern.

Bedenkt bei eurer Wahl, dass das Fahrzeug am Ende einiges an Leistung haben sollte und konkurrenzfähig in seiner Klasse ist. Sonst werden die folgenden Aufgaben zur Hürde.

Ungefährer Zeitaufwand: zwei Minuten, ohne Anfahrtszeit und Tuning

Luxusleistung

Mit eurer Limousine sind 5 Dreifach-Überholen-Fähigkeiten gefragt. Überholen gibt es nur in Rennen. Dort bieten sich mehrere Optionen an. Beliebt – und von mir favorisiert – sind Querfeldeinrennen. Zum Beispiel das Rennen bei der Burg im Südosten der Karte. Eine in der Community kürzlich getestete und ebenfalls für gut befundene Alternative sind Drag-Rennen. Solltet ihr euch dabei sofort an die Spitze setzen, müsst ihr kurz warten beim Start. Die Drag-Strecke auf der Autobahn eignet sich sehr gut, da ihr dort in den Kurven sehr gut aufschießen und überholen könnt.

In anderen Rennen solltet ihr auf ein dichtes Fahrerfeld achten. Vor allem zu Beginn von Rennen ist dies in der Regel vorhanden. Überholt dann möglichst schnell drei Fahrzeuge, für Dreifach-Überholen. Innerhalb eines Rennens ist es schwierig, mehr als einmal Dreifach-Überholen zu erhalten. Lasst euch entweder nach erfolgreichem Manöver zurückfallen, spult zurück oder startet das Rennen direkt neu.

Ungefährer Zeitaufwand: fünf Minuten (ohne Anfahrt)

Stoßfest

Es geht mit 12 Seitenstreifer-Fähigkeiten weiter. Dafür ist eine Kombination aus Drift und Zerstörung nötig. Ein guter Spot ist die Autobahn. Zunächst solltet ihr etwas Tempo aufnehmen. Versucht in der Mitte oder am Rand zu fahren, da dort lauter zerstörbare Gegenstände sind. Ihr könnt zum Beispiel euer Auto immer wieder auf die andere Fahrbahnseite driften und dabei die Trennabsperrungen in der Mitte driftend zerstören. Oder ihr nehmt am Rand der Autobahn, Zäune, Büsche, Laternen und Co. als Objekte für die Seitenstreifer.

Ungefährer Zeitaufwand: fünf Minuten (ohne Anfahrt)

Geschafft

Als Abschluss geht es zum Gefahrenschild „Schwalbensprung“. Dort sollt ihr drei Sterne holen. Dafür sind 228,6 Meter nötig. Dieses Mal reicht es nicht, einfach genug Sterne in beliebig vielen Durchgängen zu holen. Ihr müsst tatsächlich mit einem Sprung die drei Sterne schaffen. Euer Auto braucht also genug Leistung. Die größte Schwierigkeit ist dabei die Anfahrt, die nicht ganz ohne ist.

Ich bin dafür querfeldein gefahren und habe die schmale Straße ignoriert. Kurz vor dem Absprung ist ein Gebäude. Ich bin westlich davon gefahren und dann mit etwa 220 km/h auf dem Tacho ganz rechts von der Rampe abgesprungen. Damit waren 230 Meter drin.

Ihr könnt euch die Anfahrt erleichtern, indem ihr die Rückspulfunktion nutzt. Größere Bäume umfahren bremst zum Beispiel aus. Korrigiert mit der Rückspulfunktion in solchen Fällen die Richtung, um Tempo zu halten. Es kann ein wenig dauern, bis ihr den idealen Anfahrtsweg für euch gefunden habt.

Ungefährer Zeitaufwand: drei Minuten (ohne Anfahrt)

Ungefährer Zeitaufwand gesamt: zwölf Minuten (ohne Anfahrt und Tuning)

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.

Ihr dürft euch darüber hinaus im Frühling über weitere Aktivitäten freuen.

Forza Horizon 4 Aktivitäten KW 10/2019 Hauptspiel:

Forza Horizon 4 Aktivitäten KW 10/2019 Fortune Island:

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4