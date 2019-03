Forza Horizon 4: Seltene Autos und ihre Fundorte

In Forza Horizon 4 gibt es eine ganze Reihe von seltenen Autos, die ihr nicht einfach bei der Automesse kaufen könnt. Der Erhalt einiger Fahrzeuge setzt eine Portion Glück voraus, andere sind nur zeitweise erhältlich. In diesem Artikel liste ich euch diese seltenen Autos auf und berichte, wie ihr diese bekommen könnt.

Die unten gelisteten Fahrzeuge sind zwar nicht in der Automesse zu finden, ihr könnt sie allerdings mehr oder weniger teuer im Auktionshaus erwerben. Einige sind besonders selten, andere inzwischen relativ günstig im Auktionshaus zu haben. Vor allem die Forza Editions gehen oft schon für wenig Geld in den Besitz eines anderen Spielers übrig. Wieder andere Fahrzeuge sind so gut wie nie im Auktionshaus zu finden. Die Suche nach ihnen kann Stunden oder gar Tage in Anspruch nehmen.

Sucht ihr bestimmte Fahrzeuge? Das Suchfeld über der Tabelle hilft euch dabei. Gebt dort zum Beispiel den Hersteller ein und schaut nach, ob und welche seltenen Autos der Marke gelistet sind.

Seltene Autos in Forza Horizon 4

In dieser Tabelle sind seltene Autos aus Forza Horizon 4 gelistet, die nicht einfach über die Automesse erworben werden können.

Fahrzeug Wie zu bekommen? 2010 Audi TT RS Wheelspin 1964 Austin FX4 Taxi Wheelspin 2013 Cadillac XTS Limousine Wheelspin, #Forzathon-Shop 1979 Chevrolet Camaro Z28 Wheelspin 1973 Ford XB Falcon GT Wheelspin 1993 Ford SVT Cobra R Mustang Wheelspin 2010 Ford Crown Victoria Wheelspin 2011 Ford F-150 SVT Raptor Wheelspin 2004 Honda Civic Type-R Wheelspin 2005 Honda NSX-R Wheelspin 1972 Hoonigan Napalm Nova Wheelspin 2006 Hummer H1 Alpha Wheelspin, #Forzathon-Shop 2014 Jeep Grand Cherokee SRT Wheelspin 2016 Lamborghini Aventador LP750-4 SV Wheelspin 1992 Lancia Delta HF Integrale Evo Wheelspin 2005 Lotus Elise 111S Wheelspin 2009 Lotus 2-Eleven Wheelspin, Aktivitäten 2013 Mercedes E63 AMG Wheelspin 2012 Mini GP JCW Wheelspin 1995 Nissan Nismo GT-R LM Wheelspin 1973 Pontiac Trans-Am SD-455 Wheelspin, Aktivitäten 2018 Porsche Cayenne Turbo Wheelspin, #Forzathon-Shop 2004 Subaru Impreza WRX Wheelspin 2010 VW Golf R Wheelspin 2014 VW GRC Beetle Wheelspin 1984 Honda Civic CRX Mugen #Forzathon-Shop 2007 Alfa Romeo 8C Competizione Forza Edition Wheelspin, #Forzathon-Shop 2017 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Forza Edition Wheelspin, #Forzathon-Shop 2015 Alumi Craft Class 10 Race Car Forza Edition Wheelspin, #Forzathon-Shop 2016 Aston Martin Vulcan Forza Edition Wheelspin, #Forzathon-Shop 2013 Bentley Continental GT Speed Forza Edition Wheelspin, #Forzathon-Shop 1988 BMW M5 Forza Edition Wheelspin, #Forzathon-Shop 2013 BMW M6 Coupe Forza Edition Wheelspin 2013 Caterham Superlight R500 Forza Edition Wheelspin, #Forzathon-Shop 1969 Chevrolet Nova Super Sport 396 Forza Edition Wheelspin, #Forzathon-Shop 1972 Ford Falcon XA GT-HO Forza Edition Wheelspin, #Forzathon-Shop 2012 Lamborghini Aventador LP700-4 Forza Edition Wheelspin, #Forzathon-Shop 1972 Land Rover Series III Forza Edition Wheelspin, #Forzathon-Shop 1984 Peugeot 205 T16 Forza Edition Wheelspin, #Forzathon-Shop 1980 Renault 5 Turbo Forza Edition Wheelspin, #Forzathon-Shop 2010 Renault Clio R.S. Forza Edition Wheelspin 1963 Volkswagen Type 2 De Luxe Forza Edition Wheelspin, #Forzathon-Shop 2017 Aston Martin DB11 PO Vorbestellung 2017 Chevrolet Camaro ZL1 PO Vorbestellung 2018 McLaren 720S PO Vorbestellung 2017 Mercedes-AMG GT R PO Vorbestellung 2017 Nissan GT-R Vorbestellung 2016 Porsche 911 GT3 RS PO Vorbestellung 2019 Porsche 911 GT3 RS #Forzathon-Shop 2017 Ferrari 812 Superfast #Forzazthon-Shop 2017 Chevrolet Colorado ZR2 #Forzathon-Shop 2018 Honda Civic Type R #Forzathon-Shop 2008 Lamborghini Reventón Forza Edition Auto-Meisterung, #Forzathon-Shop 2011 Hot Wheels Bone Shaker #Forzathon-Shop, Aktivitäten 2017 Hoonigan Gymkhana 10 Ford Fiesta ST #Forzathon-Shop 2018 KTM X-Bow GT4 #Forzathon-Shop 2016 Hoonigan Gymkhana 10 Ford Focus RS RX #Forzathon-Shop 2005 TVR Sagaris Forza Edition Auto-Meisterung, #Forzathon-Shop 1984 Honda Civic CRX Mugen #Forzathon-Shop 1995 Nissan Nismo GT-R LM Forza Edition Auto-Meisterung, #Forzathon-Shop 2009 Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series Forza Edition Auto-Meisterung, #Forzathon-Shop 1952 Hudson Hornet Aktivitäten 723 Quartz Regalia Aktivitäten 723 Quartz Regalia Type-D Auto-Meisterung 2014 Volkswagen GRC Beetle Aktivitäten 1994 Honda Prelude S Aktivitäten 2012 Cadillac Escalade ESV Aktivitäten 1994 Nissan Fairlady Z Version Twin Turbo Aktivitäten 2001 TVR Tuscan S Aktivitäten

Bei der großen Menge Autos im Spiel habe ich womöglich etwas vergessen. Ihr kennt weitere seltene Autos? Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, damit ich die Liste ergänzen kann.

Bildquelle: Screenshot aus Forza Horizon 4, zur Verfügung gestellt von LinatPower