7’scarlet erscheint am 12. März bei Steam

7’scarlet wird am 12. März bei Steam erscheinen. Intragames hat im selben Rahmen angekündigt, dass das Spiel dort bis zum 12. April mit einem Rabatt von 10 Prozent erhältlich sein wird. In dieser Zeit erhalten Käufer als Dankeschön zudem sieben Wallpaper für den PC.

7’scarlet ist eine Visual Novel, die euch in die entlegene Stadt Okunezato führt. Um die mondsichelförmige Stadt ranken sich zahlreiche dunkle Mythen und Legenden. Eine junge Frau begibt sich in die Stadt, um ihren vermissten Bruder zu finden. Begleitet wird sie dabei von einem Freund aus Kindertagen. Gemeinsam decken die beiden düstere Geheimnisse auf. Die Entwickler versprechen zudem einige Storytwists.

7’scarlet bietet mehrere spielbare Pfade und interaktive Puzzles. Im folgenden Trailer könnt ihr selbst einen Blick auf das Spiel werfen. Die Steamseite des Spiels findet ihr hier.

Quelle: Intragames Pressemitteilung

Bildquelle: Intragames