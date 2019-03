Control erscheint im Sommer für PC und Konsolen

Control ist die April-Coverstory des Magazins GameInformer. Dadurch dürfen wir uns über einige neue Details zum Spiel freuen. So wurde nun bekannt, dass das Spiel im März für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll. Einen konkreten Termin hat GameInformer allerdings nicht erfahren.

In Control schlüpft der Spieler in die Rolle von Jesse Faden. Die junge Frau wurde gerade erst zur Direktorin einer Behörde ernannt. Ehe sie richtig in ihre neue Rolle hineinwachsen kann, gerät im Federal Bureau of Control – so lautet der Name der Behörde – alles aus den Fugen. Jesse macht sich auf, um das The Oldest House zu erkunden und wird dabei mit dunklen Mysterien konfrontiert. Werdet ihr die Kontrolle zurückerlangen können?

Das Projekt erinnert an andere Remedy Spiele wie Quantum Break und Alan Wake, möchte in Sachen Gameplay allerdings neue Wege gehen. Ich durfte bereits im letzten Jahr einen Blick auf das Spiel werfen und berichte in einer Vorschau von meinen Eindrücken. Unten findet ihr zudem ein Gameplay Video von GameInformer.

Quelle: GameInformer

Bildquelle: Remedy