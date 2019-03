Sekiro: Shadows Die Twice Launch Trailer

Der Launch von Sekiro: Shadows Die Twice steht vor der Tür. Am 22. März wird der Titel für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Den Launch Trailer könnt ihr euch schon jetzt ansehen.

Das neue Spiel von Dark Souls Entwickler From Software schickt euch auf den Pfad der Rache. Ihr werdet der „einarmige Wolf“. Träger dieses Namens ist ein entehrter und verstümmelter Krieger, der dem Tod gerade so von der Schippe springen konnte. Der Krieger schwor einem jungen Adligen Schutz, der einer alten Blutlinie angehört. Eine Tatsache, die dem Ashina-Clan überhaupt nicht gefällt. Nachdem euer Herr Opfer einer Entführung wird, schwört ihr Rache und begebt euch auf einen rücksichtslosen Pfad, um eure Ehre wiederzuerlangen.

Als Schauplatz für die Geschichte von Sekiro: Shadows Die Twice dient das Japan des 16. Jahrhunderts – auch Sengoku-Japan genannt. Auf dem Pfad der Rache helfen euch eure Ninja-Fähigkeiten.

Quelle: Activision

Bildquelle: Activision