Gearbox deutet mögliche Borderlands 3 Ankündigung an

Seit Jahren warten Fans von Borderlands auf die Ankündigung von Borderlands 3. Nun könnte diese tatsächlich in greifbare Nähe gerückt sein. Bei Twitter postete Entwickler Gearbox ein auf den ersten Blick unspektakuläres Bild. Auf einer Tafel steht das Datum 28. März. Ein Ort ist ebenfalls angegeben: Boston. An diesem Tag beginnt in Boston die PAX East 2019.

Sieht man sich das Schild und die Umgebung auf dem Bild näher an, erinnert es optisch an Borderlands. Betrachtet ihr das Bild noch etwas genauer, könnt ihr sogar eine 3 erspähen. Die versteckt sich in der oberen rechte Ecke. Dort steht „Exit 3“. Die Zahl ist zwar nicht vollständig zu sehen, aber zweifelsfrei als 3 zu erkennen.

Ein Hinweis mit dem Zaunpfahl? Möglicherweise soll damit auf Borderlands 3 angespielt werden. Viele Fans hegen diese Hoffnung und sind nun aufgeregt. Der Tweet hat inzwischen fast 20.000 „Gefällt mir“-Angaben und über 8.000 Retweets.

Beachtet, dass das aktuell alles nur Spekulation ist. Ob in Boston wirklich Borderlands 3 angekündigt wird, muss die Zeit zeigen. Entsprechende Gerüchte halten sich schon länger.

Quelle: Gearbox Twitter

Bildquelle: Gearbox