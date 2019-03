Halo: The Master Chief Collection erscheint für PC, Reach kommt hinzu

343 Industries wird seit Jahren mit einer Frage bombardiert: Erscheint Halo: The Master Chief Collection für den PC? Endlich gibt es eine konkrete Antwort darauf und die ist ausgesprochen positiv. Die Spielesammlung wird via Microsoft Store und Steam für den PC zugänglich gemacht. Die Halo: The Master Chief Collection soll im Laufe des Jahres für den PC erscheinen. Ein konkreter Erscheinungstermin ist nicht bekannt.

Die PC-Version soll nach und nach in Teilen veröffentlicht werden. Los geht es demnach mit Halo: Reach. Bisher gehörte Reach nicht zur Master Chief Collection. Dies wird sich nun ändern. Auch die Konsolenversion wird um Halo: Reach erweitert. Leider gibt es auch hierfür noch keinen konkreten Termin.

Die Spielesammlung wird dann Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3, Halo 4, Halo 3: O.D.S.T und Halo: Reach umfassen.

Quelle: Halo Waypoint

Bildquelle: Microsoft