In dieser Woche dreht sich beim Weekly #Forzathon alles um die Marke Abarth. In dieser Woche gibt es eine Änderung am #Forzathon-Shop. Erstmals gibt es dort kein Forza Edition Auto. Ebenfalls neu ist die sogenannte Festival-Spielliste. Ihr erreicht sie über den Menüreiter „Start“ und findet sie auch direkt bei Spielbeginn im Kachelmenü. In der Playliste seht ihr euren Fortschritt bei der aktuellen Series und Saison. Bei 50 und 100 Prozent Fortschritt gibt es jeweils eine Belohnung.

Im Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 11 – Abarthon erfahrt ihr, was ihr beim aktuellen Weekly #Forzathon tun müsst. Der glänzt Mal wieder mit einem fiesen Übersetzungsfehler.

Kapitel 1 – Echt Abarthig

Ihr braucht ein beliebiges Serienfahrzeug der Marke Abarth. Die Bezeichnung Serienfahrzeug muss euch nicht weiter verunsichern – jeder Abarth im Spiel fällt in diese Kategorie. Ich habe den 1980 Abarth Fiat 131 gewählt, für den es auch ein passendes Community Design gibt. Passende Community Tunings gibt es ebenfalls von Nordschleife76 (S1 898) und KmarksSchinar (A 800).

Ungefährer Zeitaufwand: zwei Minuten, ohne Anfahrtszeit und Tuning

Kapitel 2 – Dimensionssprenger

Mit eurem Fahrzeug sollt ihr 125 mph fahren. Die entsprechen 201,168 km/h. Die erreicht ihr zum Beispiel auf der Autobahn sehr gut. Eine andere gerade Strecke bietet sich ebenfalls an. Hauptsache ihr könnt beschleunigen.

Ungefährer Zeitaufwand: zwei Minuten (ohne Anfahrt)

Kapitel 3 – Kein Versicherungsschutz

Weiter geht es zu einem Gefahrenschild eurer Wahl. Ihr sollt bei Gefahrenschildern 9 Sterne holen. Besonders gute Karten habt ihr beim Schild „Kante von Ambleside“. Es ist nördlich vom Festival und erfordert nur knapp unter 200 Meter für 3 Sterne. Die schafft der Abarth spielend, weshalb drei Sprünge genügen sollten. Damit ihr den Berg nicht wieder hinauffahren müsst, könnt ihr nach Erhalt der Sterne zurückspulen und diesen Vorgang wiederholen, bis ihr alle 9 Sterne habt.

Ungefährer Zeitaufwand: fünf Minuten (ohne Anfahrt)

Kapitel 4 – Geschichtsträchtiger Abarth

Ein paar Rennen dürfen wir in dieser Woche auch noch fahren. Achtung, Übersetzungsfehler im Spiel! Dort heißt es, ihr sollt zwei Straßenrennen gewinnen. Gemeint sind allerdings Straßenszene-Rennen. Filter auf der Karte nach „Straßenszene“. Die Rennen unterstützen keine Blaupausen. Ihr müsst also nehmen, was das Spiel anbietet. Wenn ihr es eilig habt, solltet ihr vor Rennbeginn einen Blick auf die Streckenlänge werfen. Passende Aktivitäten gibt es ebenfalls.

Ungefährer Zeitaufwand: sechs Minuten (ohne Anfahrt)

Ungefährer Zeitaufwand gesamt: fünfzehn Minuten (ohne Anfahrt und Tuning)

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.

Ihr dürft euch darüber hinaus im Frühling über weitere Aktivitäten freuen.

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4