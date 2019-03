Forza Motorsport 7 DSK Racing sucht Mitfahrer – Gasbeitrag

Wir sind eine offene, motorsportbegeisterte Community

Zur Entstehung von DSK Racing in Forza Motorsport 7:

Einige der heutigen Mitglieder trafen sich bereits im Jahr 2017 zu allwöchentlichen Freitagsausfahrten in Forza Horizon 3. Dabei kamen immer wieder neue Teilnehmer hinzu und der Gedanke, eine Community zu gründen, keimte zum ersten Mal in den Fahrern. Im Laufe der Zeit wurde dieser Gedanke durch den heutigen Leiter von DSK-Racing.de, Artus66, in die Tat umgesetzt. Der Fokus der Community verschob sich dabei immer mehr auf den Motorsport und damit auf Spiele wie Forza Motorsport und Project Cars.

Da aufgrund der kurzen Renndistanzen und der Autoscootermentalität einiger Fahrer in öffentlichen Forza Motorsport 7 Lobbys kein wirklich fairer und spannender Wettbewerb möglich war, kam der Wunsch nach einer eigenen Rennsportliga auf.

Die Gründung dieser Liga erfolgte dann zeitnah und zielte von Anfang an auf Fahrer aller Leistungsklassen ab. Von weniger schnellen bis zu ganz schnellen Fahrern, welche auch in verschiedenen Ranglisten weit vorn dabei sind, ist alles vertreten. Bei uns ist jeder Fahrer, unabhängig vom fahrerischen Können, willkommen.

Um den Motorsportgedanken der Liga gerecht zu werden, wurden durch unseren Administrator Artus66 immer wieder neue Regeln zur Diskussion gebracht und von der Community dann demokratisch gewählt. Auch Wünsche der Community, zum Beispiel die zu fahrende Fahrzeugklasse werden dabei jeweils nach der Saison zur Abstimmung gebracht. Auch Wünsche können jederzeit zur Abstimmung vorgetragen werden, somit ist jeder auch in gewissem Maße aktiv an der Community beteiligt.

Ab der Saison Cannonball haben wir uns entschieden eine komplette Saison mit einem Auto zu fahren. Die Wahl fiel auf die Forza GT Klasse in der wir mit Teams bis zu 4 Fahrern antreten. Es sollten auch nicht alle die gleichen Autos nehmen. Daher darf ein anderes Team nicht das gleiche Auto fahren das schon ein anderes Team ausgewählt hat. Vor der Saison werden die Teams gegründet. Danach darf jedes Team eine Liste erstellen der Wagen die es am liebsten in der nächsten Saison fahren möchte. Die Wagen werden dann anhand der Listen an die Teams vergeben. Letzte Saison hatte bereits jedes Team spätestens in der 2. Vergabe Runde sein Wunschwagen.

Da nun nach 6 Saisons die Regeln sowie das Anmeldesystem ausgetüftelt wurden, suchen wir gern noch mehr Mitfahrer. Denn je mehr Autos auf der Strecke, desto mehr Spaß macht es allen Beteiligten. Es fahren bei uns Fahrer jeder Stärke mit, es sind also für jeden direkte Gegner auf der Strecke mit denen man sich messen kann.

Am 05.04.2019 startet die neue Saison „Samurai“ mit diesem Saisonplan

Außerdem haben wir zwischendurch Spezialevents wie zum Beispiel DSK NASCAR Cup

http://dsk-racing.de/dsk-nascar-cup-2018.

Weiterhin senden wir alle Rennen auf Twitch, Mixer und Youtube mit Moderation. Ausgenommen sind die Spezialevents und Trainings, die wird es nur in Onboard Ansicht geben, da meist auch die Moderation mitfährt, da es nicht mehrere Gruppen gibt. Aber auf Mixer wird es immer Costreams geben so dass man nichts verpassen sollte. Gelaber gibt’s natürlich auch so genug und vor allem Spaß und Action. (Links zur Übertragung unten zu finden)

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels befindet sich die Saison Cannonball auf der Ziellinie, noch ist alles offen, die einzelnen Fahrer trennen teilweise nur einzelne Punkte und jeder Verbremser, jeder Fehler und jede Berührung kann den Saisonsieg kosten.

Schaut rein, das letzte Rennen der Saison, ausgetragen auf dem Suzuka Circuit, findet am 15.03.2019/16.03.2019 um 20:15 statt und wird, wie immer, auf den verschiedenen Streaming Plattformen übertragen.

Seid ihr interessiert? Dann meldet euch an. Alle wichtigen Links und Infos findet ihr unten.

Anmeldung:

http://dsk-racing.de Auf der Seite registrieren um sich für die Renntage einzutragen (falls sich der Anmeldename vom Gamertag unterscheidet bitte einmalig Artus66 melden)

Wenn möglich an beiden Tagen anmelden sodass gleichmäßig auf die Gruppen verteilt werden kann

Anmeldeschluss ist Mittwoch vor dem Rennen (man kann ganze Saison schon im Voraus anmelden, bzw. auch wieder ummelden, falls man doch nur an einem Tag kann. Wichtig ist jedoch das Anmeldung für das kommende Rennen jeweils am Mittwoch endgültig festgelegt werden muss)

Wann fahren wir immer?

Im Moment mit 2 Gruppen (Freitag 20:15 und / oder Samstag 20:15, alle 2 Wochen)

Training findet jeden Mittwoch vor dem Rennen statt (freiwillig)

Nach Saisonende gibt es immer eine kleine Pause, in der neuen Strecken, Autogruppen etc. besprochen und bei Bedarf die Regeln geändert werden. (Quickstopps usw.)

Regeln:

Freie Wahl des Designs ( mit Ausnahme rassistischer, politischer oder anstößiger Elemente die nicht erwünscht sind). Die Teamfarbe sollte die vorherrschende Farbe sein.

Startnummern sind momentan noch freiwillig, können jedoch reserviert, bzw. dann auch verwendet werden.

Alle restlichen Infos zu neuen Saison sind hier zu finden http://dsk-racing.de/category/forza-motorsport-7/samurai

Social Media:

Livestreams:

Mixer https://mixer.com/DSKRacing (Hier mit Costreams)

Twitch https://www.twitch.tv/dskracing

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCsuUiGQch4SEbcFo-0MaStA

Kontakt:

Telegram https://t.me/DSKRacing (Fahrerchat und wenn ihr noch andere Fragen habt, wenn ihr mitmachen wollt)

Xbox Live Artus66

Dieser Artikel wurde von den DSK Mitgliedern verfasst und als Gastbeitrag auf totallygamergirl.com veröffentlicht.

Bildquelle: DSK Racing