Mit dem Forza Horizon 4 März-Update hielt auch ein neues Feature im Spiel Einzug: Festival-Spielliste. Vielen Spielern stellt sich nun die Frage, wie genau diese Spielliste funktioniert. Im Forza Horizon 4 Festival-Spielliste Quickguide beantworte ich die wichtigsten Fragen zum neuen Feature.

Wie ist die Festival-Spielliste zu finden?

Startet ihr Forza Horizon 4, seht ihr dort seit dem Update direkt die Festival-Spielliste. Ihr könnt euch also zu Spielbeginn direkt einen Überblick darüber verschaffen, was euch aktuell an saisonalen Inhalten erwartet. Über das Hauptmenü könnt ihr die Spielliste auch aufrufen. Ihr findet sie direkt im ersten Reiter, der „Start“ heißt. Während Rennen habt ihr keinen Zugriff auf die Spielliste.

Was verrät die Übersicht?

Die Festival-Spielliste zeigt euch ganz vorn euren Fortschritt bei der aktuellen Series und der laufenden Saison. Im Anschluss seht ihr euren Fortschritt beim aktuellen Weekly #Forzathon, gefolgt von den #Forzathon Tagesherforderungen. Dahinter seht ihr die aktuellen Aktivitäten.

Habt ihr etwas erledigt, wird die entsprechende Kachel mit goldener Farbe überzogen. Ihr erkennt also ganz klar, was ihr bereits abgeschlossen habt.

Die Kacheln verraten auch teilweise, welche Belohnungen zu erwarten sind. Besonders seltene Autos werden dabei noch einmal gesondert hervorgehoben, indem in der Kachel „Schwierig zu findendes Auto!“ als Vermerk steht.

Interagiert ihr mit einer Aktivität, öffnet sich die Karte und ihr könnt dort den Ort markieren. Die Schnellreise steht euch dabei nicht zur Verfügung. Daher müsst ihr aus dem Menü raus und noch einmal gesondert die Weltkarte aufrufen, wenn ihr per Schnellreise reisen möchtet.

Was sind Series und Saison?

Eine Series in Forza Horizon 4 dauert vier Wochen. Eine Series umfasst 4 Saisons. Eine Saison ist eine Jahreszeit und geht immer 7 Tage. Eine komplette Series geht also über 28 Tage. Eine Saison beginnt immer Donnerstag mit dem Wechsel der Jahreszeit. Zeitgleich startet auch ein neuer Weekly #Forzathon. Dieser läuft für den Zeitraum einer Saison. Die Uhrzeit für den Wechsel ändert sich durch Sommer- und Winterzeit. In der Winterzeit erfolgt der Wechsel um 15:30 Uhr.

Welche Belohnungen gibt es über die Forza Horizon 4 Festival-Spielliste?

Ihr könnt – nach aktuellem Stand – via Festival-Spielliste pro Monat 10 Belohnungen freischalten. Bei den Belohnungen handelt es sich um seltene Autos. Dafür müsst ihr genug Prozente sammeln. Prozente gibt es sowohl für die aktuelle Saison als auch für die Series.

Es gibt folgende mögliche Belohnungen:

50 Prozent bei der laufenden Saison

100 Prozent bei der laufenden Saison

50 Prozent bei der laufenden Series

100 Prozent bei der laufenden Series

Ihr seht euren Fortschritt bei Series und Saison in der Festival-Spielliste.

Wofür gibt es Prozente?

Egal ob Tagesherausforderungen beim #Forzathon, Weekly #Forzathon, PvP Aktivitäten oder PvE Aktivitäten – alle saisonalen Aufgaben geben Prozente. Für 100 Prozent ist es nötig, all diese Dinge abzuschließen. Dafür ist es auch nötig, mindestens gegen Drivatare der Stufe „Experte“ bestehen zu können. Der schwierigste Teil dürften allerdings vor allem die PvP-Aufgaben sein. Schnelle Prozente gibt es über die #Forzathon Aufgaben und die PR-Stuns, die weitestgehend einfach sind.

Für 50 Prozent hält sich der Zeitaufwand im Rahmen. Ich würde ihn auf rund 2 Stunden schätzen – eventuell etwas mehr oder weniger. Je nach eurem Können und der Anzahl nötiger Versuche. 100 Prozent sind anspruchsvoll und erfordern einiges an Stunden, die ihr pro Woche in Forza Horizon 4 investieren müsst.

Mit Abstand am härtesten sind die 100 Prozent einer Series. 50 Prozent dürften relativ realistisch sein, wenn ihr #Forzathon, PR-Stunts und eine Auswahl an Meisterschaften mitnehmt.

Wird Xbox LIVE Gold benötigt?

Ja! Ohne Onlineverbindung und Goldmitgliedschaft sind 100 Prozent nicht möglich. Eine Ausnahme stellt hier der PC dar. Am PC wird bereits seit einigen Jahren kein Xbox LIVE Gold mehr benötigt, um online spielen zu können. Xbox Spieler hingegen schauen ohne in die Röhre. 50 Prozent schafft ihr ohne Gold, 100 Prozent nicht.

Lohnt sich die Teilnahme?

Die 100 Prozent sind zumindest für Gelegenheitsspieler unrealistisch. Der Zeitaufwand ist zu hoch und die Aufgaben teilweise zu knackig. Es lohnt sich aber auch für diese Gruppe, zumindest die 50 Prozent zu versuchen. Darüber hinaus lohnt sich die Teilnahme an den Aktivitäten auch unabhängig von der neuen Festival-Spielliste. Ihr erhaltet viele Wheelspins, seltene Autos, Credits und Co. als Belohnung. Selbst wenn ihr an der 50 oder 100 Prozent-Hürde scheitert, werden eure Mühen belohnt.

Viele Spieler sind mit der aktuellen Situation unzufrieden, da es keinen Spielraum gibt und nichts ausgelassen werden kann, um die maximalen Belohnungen zu erhalten. Es ist also gut möglich, dass das Feature von den Entwicklern noch angepasst wird. Ihr fändet eine Anpassung ebenfalls wünschenswert? Ihr könnt eure Kritik zum Beispiel via Forum mit den Entwicklern teilen. Bleibt dabei sachlich und teilt konstruktives Feedback mit den Entwicklern.

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4