No Man’s Sky Beyond Titelupdate für Sommer angekündigt

Der holprige Start von No Man’s Sky ist Schnee von gestern. Zum Launch warfen die Spieler dem Game fehlende Inhalte vor und zerrissen es förmlich. Heute sorgt der Titel immer wieder positiv für Gesprächsstoff. Inhaltsupdates sei Dank, mit denen das Spiel stetig um neue Features erweitert wird. Nun hat Entwickler Hello Games das nächste Titelupdate angekündigt: No Man’s Sky Beyond. Das Update soll im Sommer 2019 für PC und Konsolen verfügbar sein.

Entwickler Hello Games verspricht mit No Man’s Sky Beyond drei Updates in einem. Ein Teil des Updates ist „No Man’s Sky Online“. Dieser Teil von Beyond soll ein neues Social- und Multiplyer-Erlebnis bieten. In der Ankündigung ist von neuen Interaktionen und neuen radikalen Möglichkeiten die Rede, um das Universum zu entdecken. Im Rahmen der Ankündigung erteilten die Entwickler einem Abo und Mikrotransaktionen eine Absage. Beyond wird für die Spieler kostenlos sein.

In den kommenden Wochen möchten die Entwickler weitere Details zu No Man’s Sky Beyond verkünden. Bis dahin habt ihr Gelegenheit, unten einen Blick in den kurzen Ankündigungstrailer zu werfen.

