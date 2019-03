Sekiro: Shadows Die Twice Spielüberischt Trailer

In dieser Woche erscheint das mit Spannung erwartete Sekiro: Shadows Die Twice. Entwickler From Software machte sich mit Spielen wie Dark Souls und Bloodborne einen Namen. Sekiro tritt also in große Fußstapfen.

Sekiro: Shadows Die Twice schickt euch auf eine Reise in die Dunkelheit. Als Setting dient das Sengoku-Japan des 16. Jahrhunderts. Ihr blickt also düsteren Zeiten entgegen. Zum Glück ist der Protagonist nicht wehrlos. Euch steht ein Arsenal an tödlichen Werkzeugen zur Verfügung. Dazu gesellen sich mächtige Ninja-Fähigkeiten. Neugierig? Unten findet ihr den neuen Spielübersicht-Trailer.

Sekiro: Shadows Die Twice ist ab dem 22. März für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.

Ihr möchtet mehr? Hier könnt ihr euch den Launch Trailer ansehen, der vergangene Woche veröffentlicht wurde.

Quelle: Activision Pressemitteilung

Bildquelle: Activision