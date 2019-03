FAR: Lone Sails erscheint Anfang April für PS4 und Xbox One

Das Spiel FAR: Lone Sails erscheint in wenigen Wochen für PlayStation 4 und Xbox One. Interessiert? In dem Fall könnt ihr euch schon Mal den 02. April im Kalender anstreichen. Vorbesteller erhalten 10 Prozent Rabatt.

In dem Spiel durchquert ihr einen ausgetrockneten Ozean. Dafür steht euch ein merkwürdiges Fahrzeug zur Verfügung, welches an eine Mischung aus Lokomotive und Segelboot erinnert. Das Fahrzeug ist euer einziger Begleiter in der postapokalyptischen Spielwelt, in der von einer einstigen Zivilisation nur noch einzelne Spuren zu finden sind. Wohin wird euch die einsame Reise führen? Gibt es irgendwo in den Weiten der trostlosen Umgebung einen Lichtblick? Dieser Frage dürfen bald auch Konsolenspieler nachgehen.

Ich hatte bereits das Vergnügen, die PC-Version zu spielen. In meinem Review berichte ich von meinen Eindrücken.

Quelle: Okomotive

Bildquelle: Okomotive