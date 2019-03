Gearbox: Weitere Teaser vor der PAX East

Entwickler Gearbox geriet in den letzten Tagen immer wieder mit PAX East Teasern in die Schlagzeilen. Offenbar hat das Studio sein Pulver noch immer nicht verschossen. Zuletzt postete Gearbox bei Twitter die Worte „Time to tease another game for PAX!“ und ein Bild. Auf dem sind Duke Nukem und Ishi Sato aus Bulletstorm zu sehen.

“Time to tease another game for PAX!” pic.twitter.com/iSe5PTBwMi — Gearbox Official (@GearboxOfficial) 18. März 2019

Es sieht ganz so aus, als würde Gearbox in diesem Jahr mit reichlich Ankündigungen im Gepäck zur PAX East reisen. Im Internet wird seit Tagen spekuliert, was es mit den vielen Teasern auf sich hat. Die Ankündigung von Borderlands 3 gilt als relativ sicher. Hoch im Kurs stehen außerdem diverse Portierungen, eine Borderlands Game of the Year Edition und ein neuer Teil von Brothers in Arms.

Was es wohl mit dem neuesten Teaser auf sich hat? Die Fans sind sich noch relativ uneinig. Plant Gearbox die Ankündigung von Bulletstorm 2 oder soll Bulletstorm neue Plattformen erobern? Einige Fans gehen sogar noch weiter und tippen auf ein Battle Royale Spiel, mit zahlreichen bekannten Charakteren. Die Zeit wird zeigen, was sich hinter den mysteriösen Tweets von Gearbox verbirgt. Bei einigen Ankündigungen dürfte es sich wohl um Portierungen handeln, da nicht anzunehmen ist, dass Gearbox an so vielen neuen Spielen parallel gearbeitet hat oder arbeitet. Die PAX East startet am 28. März in Boston. Bis dahin könnt ihr unten einen Blick auf alle Teaser werfen.

Time to tease another game for PAX! pic.twitter.com/vTHqRgYNeq — Gearbox Official (@GearboxOfficial) 15. März 2019

Time to tease another game for PAX! pic.twitter.com/nYXncBmlI9 — Gearbox Official (@GearboxOfficial) 14. März 2019

Time to tease another game for PAX! pic.twitter.com/N6OQIUZnAc — Gearbox Official (@GearboxOfficial) 13. März 2019

