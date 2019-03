Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human für PC angekündigt

Die Spiele Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human wurden im Rahmen der GDC 2019 für den PC angekündigt. Alle drei Spiele sollen dort ein Jahr Epic Games Store exklusiv sein. Bisher waren alle drei Titel PlayStation 4 Exklusivspiele.

Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human sind Singleplayer-Spiele, die einen starken Fokus auf die Story legen. Das Gameplay tritt dabei in den Hintergrund und setzt vor allem auf Quicktime-Events. In jedem der Spiele trefft ihr eine Vielzahl an Entscheidungen, die den Storyverlauf teilweise gravierend verändern. Sogar der Tod von Charakteren ist dabei möglich.

Wann die drei Spiele von Entwickler Quantic Dream für den PC erscheinen ist noch nicht bekannt. Laut einem Epic Games Store Video von der GDC sollen diese „soon“ – sprich bald – für den PC verfügbar sein.

Quelle: Epic Games GDC 2019

Bildquelle: Quantic Dream