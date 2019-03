Lost Ember erscheint am 19. Juli

Das Spiel Lost Ember hat seit heute einen Erscheinungstermin. Der Titel wird am 19. Juli für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Für die Nintendo Switch wird das Spiel ebenfalls erscheinen. Allerdings ein bisschen später. Einen konkreten Termin für die Switch-Version hat Mooneye Studios noch nicht genannt.

Die Verkündung des Erscheinungstermins feiern die Entwickler mit einem neuen Trailer, den ihr euch unten ansehen könnt.

Lost Ember lässt euch eine geheimnisvolle Spielwelt erkunden, in der uralte Ruinen auf ihre Erkundung warten. Ihr schlüpft in die Rolle eines Wolfes, der eine besondere Fähigkeit besitzt. Der Wolf kann jedes Tier kontrollieren. So eröffnen sich euch zahlreiche Möglichkeiten. Als Fisch könnt ihr die Unterwasserwelt des Spiels erkunden, während ihr euch als Vogel in die Lüfte erheben dürft.

Quelle: Mooneye Studios

Bildquelle: Mooneye Studios